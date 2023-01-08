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Завод «Роскомоса» планирует производить трамвайное оборудование для Ирана

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Иранские производители трамваев нацелились на сотрудничество с Усть-Катавским вагоностроительным заводом (УКВЗ), который принадлежит «Роскомосу», сообщает ТАСС. Перспективами партнерства поделился генеральный директор УКВЗ Роман Новиков.

Завод «Роскомоса» планирует производить трамвайное оборудование для Ирана

По словам руководителя предприятия, коллеги из Ирана посетили всех производителей и остановили свой выбор на УКВЗ.

«Хотят делать у нас тележку, так как она наиболее удачно получается. Позже иранская сторона написала, что у них есть большая заинтересованность в сотрудничестве, так как у них железнодорожное и трамвайное предприятия объединены в одно», — рассказал Новиков.

Ранее «Роскомос» объявил о подписании меморандума с двумя компаниями из Ирана, совместную работу планируется вести в сфере пусковых услуг.

Усть-Катавский вагоностроительный завод до 2020 года был филиалом Центра им. М. В. Хруничева, а затем выделился в отдельную структуру. Предприятие специализируется на трамвайных вагонах, запчастях и сервисном оборудовании.

Летом на фоне массового ухода из РФ крупнейших мировых автопроизводителей эксперты допустили, что автомобильные бренды Iran Khodro и Saipa могут получить высокий спрос в РФ. По мнению аналитиков, в ближайшие пять лет иранские марки могут занять до 10% российского рынка.

Фото на обложке: YuTphotograph / Shutterstock

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