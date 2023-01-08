Завод «Роскомоса» планирует производить трамвайное оборудование для Ирана

Иранские производители трамваев нацелились на сотрудничество с Усть-Катавским вагоностроительным заводом (УКВЗ), который принадлежит «Роскомосу», сообщает ТАСС. Перспективами партнерства поделился генеральный директор УКВЗ Роман Новиков.

По словам руководителя предприятия, коллеги из Ирана посетили всех производителей и остановили свой выбор на УКВЗ.

«Хотят делать у нас тележку, так как она наиболее удачно получается. Позже иранская сторона написала, что у них есть большая заинтересованность в сотрудничестве, так как у них железнодорожное и трамвайное предприятия объединены в одно», — рассказал Новиков.

Ранее «Роскомос» объявил о подписании меморандума с двумя компаниями из Ирана, совместную работу планируется вести в сфере пусковых услуг.

Усть-Катавский вагоностроительный завод до 2020 года был филиалом Центра им. М. В. Хруничева, а затем выделился в отдельную структуру. Предприятие специализируется на трамвайных вагонах, запчастях и сервисном оборудовании.

Летом на фоне массового ухода из РФ крупнейших мировых автопроизводителей эксперты допустили, что автомобильные бренды Iran Khodro и Saipa могут получить высокий спрос в РФ. По мнению аналитиков, в ближайшие пять лет иранские марки могут занять до 10% российского рынка.

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