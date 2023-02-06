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Дефицит чипов Nvidia может затормозить проекты «Яндекса» по беспилотникам и ИИ

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Дефицит графических процессоров (GPU) Nvidia может затормозить проекты «Яндекса» по развитию беспилотников и технологий искусственного интеллекта. Проблему обсуждали в середине января с профильными ведомствами и экспертами разных уровней.

Дефицит чипов Nvidia может затормозить проекты «Яндекса» по беспилотникам и ИИ

Весной 2022 года «Яндекс» должен был получить крупную партию устройств Nvidia, но после начала спецоперации на Украине поставка сорвалась. С того времени ввоз этих устройств в Россию возможен только по параллельному импорту, но в необходимых для компании объемах ввезти чипы проблематичны, сообщили «Ведомостям» источники.

Технический директор «СКБ Контур» Артем Прескарьян отметил, что проблемы компаний на фоне ухода зарубежных вендоров заключаются в отсутствии технической поддержки оборудования,  доступа к обновлениям, а также гарантий должного уровня работоспособности, если оборудование поставляется в страну по параллельному импорту.

Кроме того, нельзя исключать риски удаленного отключения устройств. В России стоит налаживать частичную локализацию производства. «Процессоры пока мы можем производить, размещая заказы на иностранных, в первую очередь китайских, предприятиях. Но разработку архитектуры системных плат, их производство из поставляемых компонентов необходимо организовывать в России», — добавил глава проектов цифровой трансформации R-Style Softlab Илья Булаев.

Власти со своей стороны могут разработать меры, которые обязывали бы ушедшие иностранные компании оказывать техподдержку и выполнять гарантийные обязательства. При неисполнении обязательств применять к таким компаниям финансовые взыскания. 

Пресс-служба «Яндекса», Минцифры и правительство не ответили на запрос издания.

Фото на обложке: Alexander Sobol / Shutterstock

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