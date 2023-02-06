ЦБ намерен ввести двухдневный «период охлаждения» для подозрительных переводов

Центральный банк РФ намерен внедрить двухдневный «период охлаждения» для подозрительных переводов. Законопроект прошел межведомственное согласование. Регулятор рассчитывает, что в ближайшее время инициативу примут в первом чтении, рассказал «Известиям» зампред ЦБ Герман Зубарев.
ФинЦЕРТ регулятора ведет базу данных о случаях и попытках перевести деньги без согласия клиента. В ней содержатся также сведения о совершенных операциях, о плательщиках и получателях переводов.
Данные этой базы будут передаваться банку-отправителю и банку-получателя платежа, они должны будут использовать эти сведения в своих антифрод-системах, пояснил Зубарев.
По словам представителя регулятора, такой период нужен клиенту для осмысления происходящего. Он может сразу не понимать, что находится под влиянием мошенников. За два дня гражданин или его родственники смогут заметить, что происходит что-то неладное, отметил зампред.
В июле-сентябре 2022 года финансовые мошенники похитили у клиентов российских банков почти 4 млрд рублей. Это почти на 40% больше показателя за второй квартал. При этом количество краж также увеличилось на 8,8%, до 229,7 тыс. случаев.
Банк России связывал это с увеличением количества киберпреступлений при онлайн-покупках: мошенники стали чаще создавать поддельные сайты финансовых организаций и известных магазинов.
Фото на обложке: Kite_rin /
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