«F+ tech-Марвел» купила 49% в производителе систем автоматизированных рабочих мест Getmobit, в России планируют создать институт верифицированных IT-экспертов для рассмотрения споров в судах, посещаемость торгцентров восстанавливается и другие события 7 февраля.

Институт верифицированных IT-экспертов, рост ассортимента зарубежного пива: главное 7 февраля