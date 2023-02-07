Институт верифицированных IT-экспертов, рост ассортимента зарубежного пива: главное 7 февраля

«F+ tech-Марвел» купила 49% в производителе систем автоматизированных рабочих мест Getmobit, в России планируют создать институт верифицированных IT-экспертов для рассмотрения споров в судах, посещаемость торгцентров восстанавливается и другие события 7 февраля.
Мир
- США установят пошлины на российский алюминий в 200%, выяснил Bloomberg. Это полностью остановит поставки российского металла в Штаты.
Россия
- В России планируют создать институт верифицированных IT-экспертов для рассмотрения споров в судах. Законопроект планируется внести в Госдуму уже в весеннюю сессию.
Финансы
- Сбербанк, ВТБ, «Тинькофф банк» и Совкомбанк в 2022 году выплатили клиентам 150 млрд рублей в виде кешбэка. Все банки отметили рост размера выплат по сравнению с 2021 годом.
Бизнес
- На рынке торговой недвижимости наметился позитивный тренд, узнал «Ъ». Посещаемость торгцентров в регионах, где сосредоточены небольшие объекты, начала восстанавливаться, хотя в Москве динамика остается отрицательной.
- Структура поставщика электроники «F+ tech-Марвел» купила 49% в производителе систем автоматизированных рабочих мест Getmobit.
- Ассортимент иностранных пивных брендов на российском рынке снова начал расти. В конце 2022 года среднее число импортных позиций в торговых сетях выросло с 18 до 22 единиц, пишет «Коммерсантъ».
Технологии
- Google запускает тестирование текстового искусственного интеллекта Bard, который будет конкурировать с ChatGPT. Сервис интегрирован в поисковую систему, а открыть более широкий доступ к сервису планируется в ближайшее время.
Фото на обложке: Roman Samborskyi /
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