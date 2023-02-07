Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Институт верифицированных IT-экспертов, рост ассортимента зарубежного пива: главное 7 февраля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

«F+ tech-Марвел» купила 49% в производителе систем автоматизированных рабочих мест Getmobit, в России планируют создать институт верифицированных IT-экспертов для рассмотрения споров в судах, посещаемость торгцентров восстанавливается и другие события 7 февраля.

Институт верифицированных IT-экспертов, рост ассортимента зарубежного пива: главное 7 февраля

Мир

  • США установят пошлины на российский алюминий в 200%, выяснил Bloomberg. Это полностью остановит поставки российского металла в Штаты. 

Россия

  • В России планируют создать институт верифицированных IT-экспертов для рассмотрения споров в судах. Законопроект планируется внести в Госдуму уже в весеннюю сессию.

Финансы

  • Сбербанк, ВТБ, «Тинькофф банк» и Совкомбанк в 2022 году выплатили клиентам 150 млрд рублей в виде кешбэка. Все банки отметили рост размера выплат по сравнению с 2021 годом.

Бизнес

  • На рынке торговой недвижимости наметился позитивный тренд, узнал «Ъ». Посещаемость торгцентров в регионах, где сосредоточены небольшие объекты, начала восстанавливаться, хотя в Москве динамика остается отрицательной.
  • Структура поставщика электроники «F+ tech-Марвел» купила 49% в производителе систем автоматизированных рабочих мест Getmobit.
  • Ассортимент иностранных пивных брендов на российском рынке снова начал расти. В конце 2022 года среднее число импортных позиций в торговых сетях выросло с 18 до 22 единиц, пишет «Коммерсантъ».

Технологии

  • Google запускает тестирование текстового искусственного интеллекта Bard, который будет конкурировать с ChatGPT. Сервис интегрирован в поисковую систему, а открыть более широкий доступ к сервису планируется в ближайшее время.

Фото на обложке: Roman Samborskyi / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Четыре крупных банка за год выплатили свыше 150 млрд рублей в виде кешбэка
  2. 2 За 2022 год россияне перевели в Армению $3,6 млрд
  3. 3 Претенденты на завод Volkswagen в Калуге, укрепление рубля: главное 6 февраля
  4. 4 ЦБ намерен ввести двухдневный «период охлаждения» для подозрительных переводов
  5. 5 Аналитик спрогнозировал укрепление рубля в первой половине 2023 года
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

07 февраля 2023

Преакселератор GenerationS

08 февраля 2023

Акселератор для стартапов от «Россельхозбанка» и Фонда «Сколково»

08 февраля 2023

ReaktorX

09 февраля 2023

«IT-дайвинг»

10 февраля 2023

Программа акселерации Евразийского фонда инноваций и ИВФ РТ

Все ВОЗМОЖНОСТИ