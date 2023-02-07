«Газпром-медиа» заморозила проект музыкального сервиса «Аудиоклуб» — «Коммерсант»

«Газпром-медиа» заморозила проект стримингового сервиса «Аудиоклуб». Его запуск в сентябре прошедшего года анонсировал лично глава компании, но развитие «Аудиоклуба» дошло только до публичной бета-версии.
О приостановке развития музыкального сервиса «Аудиоклуб» от «Газпром-медиа» сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
По данным издания, причиной заморозки сервиса стал уход большей части команды, в том числе руководителей. Решение о приостановке проекта сотрудникам огласили еще в конце 2022 года, уточняет газета.
Кроме того, «Газпром-медиа» не удалось согласовать бюджет на дальнейшее развитие «Аудиоклуба» после того, как летом 2022 года было подписано соглашение с одним из крупных дистрибьюторов контента, пишет «Коммерсант».
Запуск «Аудиоклуба» в рамках закрытой бета-версии анонсировал в апреле прошедшего года лично глава «Газпром-медиа» Александр Жаров. В сентябре компания дала старт публичному бета-тесту. В том же месяце вышло последнее обновление приложения «Аудиоклуба».
В «Газпром-медиа» пояснили, что не будут отказываться от дистрибуции контента, а интегрируют его в Rutube (аналог Youtube) и социальную сеть Yappy (аналог TikTok).
Фото на обложке: Alex from the Rock /
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