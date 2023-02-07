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В России планируют создать институт верифицированных IT-экспертов

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России планируют создать институт верифицированных IT-экспертов для рассмотрения споров в судах. Соответствующие изменения могут внести в закон о государственной судебно-экспертной деятельности в РФ и отраслевое законодательство. Законопроект планируется внести в Госдуму уже в весеннюю сессию.

В России планируют создать институт верифицированных IT-экспертов

Разрабатываемый документ должен снизить нагрузку на всю российскую судебную систему, так как аккредитованные таким образом эксперты могут способствовать решению части споров в досудебном порядке, а также содействовать более быстрому рассмотрению разбирательств, рассказал депутат Госдумы Антон Немкин. 

Парламентарий конкретных положений, которые могут быть включены в законопроект, он не привел, отметив, что намерены обсудить инициативу с отраслевым сообществом на площадке рабочей группы по законодательной инициатве. 

Эксперты подтвердили наличие проблем отсутствия IT-экспертов в судах. Бывали случаи, когда на заседание приглашали узкопрофильного специалиста по информбезопасности, а дело требовало экспертизы другой компетенции. 

Успешность нового законопроекта, по их словам, будет зависеть от нескольких факторов, включая квалификацию привлеченных экспертов. 

При этом критерии для IT-эксперта, который может выступать в ссудебных спорах в качестве независимого эксперта, должны разрабатываться как минимум с привлечением IT-специалистов, лучше даже, чтобы такие критерии разработало само отраслевое сообщество. 

Фото на обложке: Prostock-studio / Shutterstock

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