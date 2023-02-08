Продажа алкоголя онлайн по QR-кодам, Gulliver расширяется: главное 8 февраля

Карина Пардаева
Минфин США снимет санкции с бывшей «дочки» Сбербанка в Казахстане, Минпромторг расширяет поддержку производителей электроники, продавец детских товаров Gulliver планирует запустить коллекцию женской одежды и другие новости 8 февраля.
Продажа алкоголя онлайн по QR-кодам, Gulliver расширяется: главное 8 февраляКарина Пардаева
Мир
- Минфин США снимет санкции с бывшей «дочки» Сбербанка в Казахстане. Потому как ее полностью выкупил местный холдинг «Байтерек».
Россия
- Минпромторг предложил увеличить ежегодный максимальный размер субсидий разработчикам и производителям электроники с 350 млн до 1,5 млрд рублей.
Финансы
- Российские банки в январе снизили объемы кредитования граждан. По подсчетам Frank RG, выдано 0,8 трлн рублей против 1,4 трлн рублей в декабре и 909,4 млрд рублей в январе 2022 года.
Бизнес
- Продавец детских товаров Gulliver планирует запустить коллекцию женской одежды. Компания уже ищет ведущего конструктора и дизайнера.
- Стоимость телерекламы в 2023 вырастет еще на 5-30%. Повышение цен на ТВ-инвентарь связано с ростом спроса, отмечают «Ведомости». Большинство рекламодателей заключили годовые сделки
- Бизнес предложил продавать алкоголь онлайн по QR-кодам. Контролировать возраст покупателей планируется с помощью двухфакторной идентификацией.
- Российские пивовары просят отменить обязательную систему учета пива и сидра на предприятиях. Эту функцию уже выполняет программа маркировки, узнали «Ведомости».
Фото на обложке: MiniStocker /
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