Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Продажа алкоголя онлайн по QR-кодам, Gulliver расширяется: главное 8 февраля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Минфин США снимет санкции с бывшей «дочки» Сбербанка в Казахстане, Минпромторг расширяет поддержку производителей электроники, продавец детских товаров Gulliver планирует запустить коллекцию женской одежды и другие новости 8 февраля.

Продажа алкоголя онлайн по QR-кодам, Gulliver расширяется: главное 8 февраля

Мир

  • Минфин США снимет санкции с бывшей «дочки» Сбербанка в Казахстане. Потому как ее полностью выкупил местный холдинг «Байтерек».

Россия

  • Минпромторг предложил увеличить ежегодный максимальный размер субсидий разработчикам и производителям электроники с 350 млн до 1,5 млрд рублей.

Финансы

  • Российские банки в январе снизили объемы кредитования граждан. По подсчетам Frank RG, выдано 0,8 трлн рублей против 1,4 трлн рублей в декабре и 909,4 млрд рублей в январе 2022 года.

Бизнес

  • Продавец детских товаров Gulliver планирует запустить коллекцию женской одежды. Компания уже ищет ведущего конструктора и дизайнера.
  • Стоимость телерекламы в 2023 вырастет еще на 5-30%. Повышение цен на ТВ-инвентарь связано с ростом спроса, отмечают «Ведомости». Большинство рекламодателей заключили годовые сделки
  • Бизнес предложил продавать алкоголь онлайн по QR-кодам. Контролировать возраст покупателей планируется с помощью двухфакторной идентификацией.
  • Российские пивовары просят отменить обязательную систему учета пива и сидра на предприятиях. Эту функцию уже выполняет программа маркировки, узнали «Ведомости».

Фото на обложке: MiniStocker / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Институт верифицированных IT-экспертов, рост ассортимента зарубежного пива: главное 7 февраля
  2. 2 Четыре крупных банка за год выплатили свыше 150 млрд рублей в виде кешбэка
  3. 3 За 2022 год россияне перевели в Армению $3,6 млрд
  4. 4 Топ-11 ошибок начинающих криптоинвесторов
  5. 5 «Я работаю финансовым аналитиком в США» — как начать успешную карьеру в финансах в Америке
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

08 февраля 2023

ReaktorX

08 февраля 2023

Акселератор для стартапов от «Россельхозбанка» и Фонда «Сколково»

09 февраля 2023

«IT-дайвинг»

Все ВОЗМОЖНОСТИ