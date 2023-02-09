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Вызовы для бизнеса, иранские автомобили: главное 9 февраля

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Банки увеличили срок обеспеченного кредита до четырехлетнего максимума, мобильные операторы тестируют оборудование из Индии, Китая и Израиля, иранский автоконцерн Iran Khodro планирует к концу марта поставить в Россию 20 тыс. автомобилей и другие события 9 февраля.

Вызовы для бизнеса, иранские автомобили: главное 9 февраля

Финансы

  • Банки увеличили срок обеспеченного кредита до четырехлетнего максимума. Кредитные организации также говорят о вероятности роста сроков кредитов в этом году, особенно в сегменте обеспеченного кредитования. 

Бизнес

  • В 2022 году более 50% топ-менеджеров столкнулись с неопределенностью на рынке, подстраивались под высокую скорость изменений и учились быстро принимать решения.
  • Девелоперы Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленинградской области — крупных в стране рынков строительства жилья — выручили от реализации квартир в прошлом году совокупно более 2 трлн рублей, пишет «Ъ».

Телеком

  • В России около 10% семей вынуждены платить за домашний Wi-Fi и ТВ по завышенным на треть тарифам. Домашний интернет в среднем обходится в 450 рублей в месяц.
  • Мобильные операторы тестируют оборудование из Индии, Китая и Израиля: ZTE и Huawei, JRC, HTC и Telrad, пишет «Ъ».

Транспорт

  • Иранский автоконцерн Iran Khodro планирует к концу марта поставить в Россию две тысячи автомобилей, а компания Saipa нацелена на поставку более 20 тысяч машин в год, сообщил посол в Тегеране Алексей Дедов.

Фото на обложке: ANDRANIK HAKOBYAN / Shutterstock

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