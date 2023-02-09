Банки увеличили срок обеспеченного кредита до четырехлетнего максимума, мобильные операторы тестируют оборудование из Индии, Китая и Израиля, иранский автоконцерн Iran Khodro планирует к концу марта поставить в Россию 20 тыс. автомобилей и другие события 9 февраля.

Вызовы для бизнеса, иранские автомобили: главное 9 февраля