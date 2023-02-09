Каждая десятая семья в России платит за интернет по завышенным на треть тарифам

В России около 10% семей вынуждены платить за домашний Wi-Fi и ТВ по завышенным на треть тарифам. На цену влияет низкий уровень конкуренции между провайдерами: управляющие компании и ТСЖ часто не допускают их в многоквартирные дома, отдавая предпочтение аффилированным операторам и устанавливая заградительные платежи за доступ на свою территорию.

Домашний интернет в среднем обходится в 450 рублей в месяц, а в домах, где работают провайдеры-монополисты, стоимость может превышать 580 рублей, сообщили «Известия».

Бесплатный и бесконтрольный доступ в подъезды может навредить недвижимости и ее владельцам, в свою очередь считают участники рынка жилищно-коммунальных услуг. Проблему может решить как изменение законодательства, так и развитие технологий мобильной связи, считают аналитики.

Завкафедрой электроники РТУ МИРЭА Максим Назаренко назвал способы защиты домашнего Wi-Fi от посторонних людей. Для начала можно сменить пароль, главное, не использовать для этого имена домочадцев и клички животных.

По его словам, также следует регулярно обновлять программное обеспечение роутера: производители стараются постоянно повышать уровень защиты своих устройств.

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