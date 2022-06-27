Россиянам рассказали, как защитить домашний Wi-Fi от соседей

Завкафедрой электроники РТУ МИРЭА Максим Назаренко назвал способы защиты домашнего Wi-Fi от посторонних людей. Для начала можно сменить пароль, главное, не использовать для этого имена домочадцев и клички животных.

Для этого лучше придумать сложную комбинацию с буквами разных регистров и цифр. При установке нового роутера стоит сменить заводской пароль на личный, рассказал Максим Назаренко агентству «Прайм».

Он также подчеркнул, что следует регулярно обновлять программное обеспечение роутера: производители стараются постоянно повышать уровень защиты своих устройств.

«Целесообразно и отключиться от устаревших протоколов маршрутизатора, например — от WEP. Через них злоумышленники с большей вероятностью смогут подключиться к вашей сети», — рассказал он.

Еще один способ защиты — настройка антенны роутера, которая позволяет подключать к нему устройства, что находятся только в периметре одной квартиры. При этом прибегать к такому варианту без специальных технических знаний лучше не стоит, нужно обратиться к опытному специалисту.

Еще можно установить специальное мобильное приложение, выявляющее, так называемых, Wi-Fi-воров. Эти приложения определяют количество устройств, подключенных к сети, их IP-адрес в локальной сети, иногда даже модель, бренд-производитель или операционную систему.

В прошлом году специалисты рассказали об опасностях использования Wi-Fi в отелях. Это позволяет значительно снизить траты, но эксперты считают, что это небезопасно. Они отметили, что помочь защитить свои данные может VPN. При его использовании данные шифруются, поэтому «вы можете заходить в сеть, не рискуя стать жертвой мошенников».

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