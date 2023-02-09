Бизнес назвал главные вызовы на ближайшие три года

В 2022 году многим российским компаниям пришлось адаптироваться к новым условиям на рынке. Более 50% топ-менеджеров столкнулись с неопределенностью на рынке, подстраивались под высокую скорость изменений и учились быстро принимать решения. Об этом говорится в исследовании Odgers Berndtson Russia, Skolkovo NextGen и Школы управления «Сколково». С результатами ознакомился RB.RU.

На работе 46% опрошенных менеджеров также отразилась необходимость поиска альтернативных сервисов и технологий. Снижение спроса и покупательской способности клиентов ― руководители назвали в числе главных трудностей 2022 года 34%.

Еще 27% сообщили, что из-за невозможности прогнозировать долгосрочно, топам сложно принимать решения о расширении производства, инвестициях в инфраструктуру.

Генеральные директора, собственники компаний, акционеры полагают, что перечисленные вызовы продолжат влиять на бизнес в следующие три года.

Среди других отмеченных респондентами сложностей:

проблемы с цепочками поставок: наиболее ощутимой стала нев озможность приобрести западное оборудование, запчасти, анализаторы, например, в медицине и т. д.

кадровые проблемы и конкуренция за профессионалов, здесь же выгорание сотрудников, утечка кадров, нехватка IT-специалистов.

cохранение прибыльности бизнеса — операционная эффективность, поддержание непрерывности бизнеса, необходимость новой понятной бизнес-модели.

поиск новых рынков в других региона и странах.

Справиться с вызовами, по мнению респондентов, может помочь в первую очередь гибкая оргструктура и сильная управленческая команда. Для изменений бизнесу нужны компетенции, которые не всегда присутствуют в компании на нужном уровне: нехватку компетенций отмечают почти все респонденты.

Чтобы восполнить недостающие компетенции, компании обучают своих сотрудников, нанимают в штат специалистов с необходимыми навыками, стимулируют обмен опытом и т. д.

В 2023 году 44% менеджеров, несмотря на сложности, ожидают небольшой рост и выход на плато. По их словам, этот год потребует от топов «видения будущего и способности заряжать других, а от их команд ― совместной работы, предпринимательского мышления и гибкости».

Выборка — 41 менеджер высшего звена крупного бизнеса, работающего в России, среди индустрий — автомобильный бизнес, инвестиции и управляющие компании, медицина, розничная торговля, электронная коммерция, финансы и др.

Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock