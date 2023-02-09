Госдума обязала грузовики вставать в электронную очередь для пересечения госграницы

Грузовые автомобили будут обязаны вставать в электронную очередь для пересечения государственной границы. Соответствующий закон начнет действовать с 1 сентября, Госдума приняла его в третьем чтении.
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об электронной очереди для пересечения государственной границы России. Зарегистрироваться заранее для проезда обязали тех, кто будет проезжать через границу на грузовых автомобилях в целях международных перевозок, хотя изначально планировалось ввести норму для всех видов транспорта.
Регистрация в очередь будет бесплатной, ее можно провести в государственной информационной системе электронных перевозочных документов. В регистрации могут отказать в случае, если перевозчик не предоставит необходимые документы.
Инициаторами принятия законопроекта было правительство РФ. В Госдуме считают, что вводимая мера сократит очереди на пунктах пропуска го госгранице, пробки на которых достигают 10-15 км.
Фото на обложке: NORRIE3699 / Shutterstock
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