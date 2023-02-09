«Сбер» представил набор инструментов для внедрения систем компьютерного зрения

«Сбер» выпустил набор инструментов SaluteVision Mobile SDK для встраивания систем компьютерного зрения в мобильные приложения. Саму технологию разработала компания-партнер SberDevices, рассказали RB.RU в пресс-службе организации.

На запуске набор инструментов представлен в открытом доступе, библиотека состоит из четырех моделей. Они обеспечивают мобильные приложения возможностью определять границы документа и выделять их, сканировать и обрабатывать QR- и Aztec-коды, а также распознавать машиночитаемые паспорта.

Весь функционал библиотеки доступен на устройстве клиента и работает без доступа в интернет.

По словам директора дивизиона В2В-продуктов «Салют» Сбербанка Дениса Афанасьева, разработка будет полезна для сферы здравоохранения, юридического и банковского секторов, а также для многих HR-процессов. В будущем перечень моделей будет расширяться, добавил Афанасьев.

В конце января компания SberDevices представила две умные колонки — SberBoom и SberBoom Mini с голосовым помощником «Салют».

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock