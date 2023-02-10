МТС присматривается к покупке «Билайна», «Росатом» займется IIoT: главное 10 февраля

Карина Пардаева
Выпуск электрокаров в России опередит темпы установки быстрых зарядных станций, МТС присматривается к покупке «Билайна», «Росатом» займется IIoT и другие события 10 февраля.
МТС присматривается к покупке «Билайна», «Росатом» займется IIoT: главное 10 февраляКарина Пардаева
Финансы
- Капитал «Яндекс-банка» по итогам 2022 года превысил 4 млрд рублей, увеличившись за прошлый год в три раза. Основной акционер банка несколько раз выкупал допэмиссию банка с премией, сообщил «Ъ».
- Власти Абхазии и руководство Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна, по данным «Ведомостей», ведут переговоры о создании на территории республики IT-кластера для разработки цифровых решений.
Бизнес
- В рамках банкротства бренд и сайт книжной сети «Республика» будут выставлены на продажу. Стартовая цена — 53,5 млн рублей. Торги пройдут 23 марта, все активы выставлены одним лотом.
- В России сейчас 6,5 млн самозанятых, к конце года их число может вырасти до 10 млн человек, прогнозируют аналитики сервиса «Наймикс». Общая выручка сотрудников такого формата работы в 2022 году составила 125,8 млрд рублей.
- Выпуск электрокаров в России опередит темпы установки быстрых зарядных станций, пишут «Ведомости». В 2023 в России хотят запустить 872 быстрых зарядки, а электрокаров — до 18 тыс. штук.
- МТС присматривается к покупке «Билайна», сообщили IZ. Предварительные обсуждения возможной сделки между потенциальным покупателем и продавцами уже прошли.
Технологии
- Руководство крупных российских компаний, госкорпораций и ведомств пытаются отучить пользователей пользоваться сервисами Google Drive и Google Docs, пишут «Ведомости». Для этого организации активно закупают специальные решения, которые позволяют ограничить доступ к выбранным ресурсам и создавать защищенные аналоги облачных хранилищ.
- В промышленный интернет вещей до 2030 года планируют инвестировать порядка 90 млрд рублей. «Росатом» выделит на это 13,3 млрд рублей, еще 74,4 млрд рублей поступят из других внебюджетных средств.
- АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) вложит дополнительные средства в разработку игры «Смута», посвященной событиям одноименного времени в России, которая ранее уже получала грант в размере 260 млн рублей, узнали «Ведомости».
Фото на обложке: ArmadilloPhotograp /
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