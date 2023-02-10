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МТС присматривается к покупке «Билайна», «Росатом» займется IIoT: главное 10 февраля

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Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Выпуск электрокаров в России опередит темпы установки быстрых зарядных станций, МТС присматривается к покупке «Билайна», «Росатом» займется IIoT и другие события 10 февраля.

МТС присматривается к покупке «Билайна», «Росатом» займется IIoT: главное 10 февраля

Финансы

  • Капитал «Яндекс-банка» по итогам 2022 года превысил 4 млрд рублей, увеличившись за прошлый год в три раза. Основной акционер банка несколько раз выкупал допэмиссию банка с премией, сообщил «Ъ».
  • Власти Абхазии и руководство Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна, по данным «Ведомостей», ведут переговоры о создании на территории республики IT-кластера для разработки цифровых решений. 

Бизнес

  • В рамках банкротства бренд и сайт книжной сети «Республика» будут выставлены на продажу. Стартовая цена — 53,5 млн рублей. Торги пройдут 23 марта, все активы выставлены одним лотом.
  • В России сейчас 6,5 млн самозанятых, к конце года их число может вырасти до 10 млн человек, прогнозируют аналитики сервиса «Наймикс». Общая выручка сотрудников такого формата работы в 2022 году составила 125,8 млрд рублей.
  • Выпуск электрокаров в России опередит темпы установки быстрых зарядных станций, пишут «Ведомости». В 2023 в России хотят запустить 872 быстрых зарядки, а электрокаров — до 18 тыс. штук.
  • МТС присматривается к покупке «Билайна», сообщили IZ. Предварительные обсуждения возможной сделки между потенциальным покупателем и продавцами уже прошли.

Технологии

  • Руководство крупных российских компаний, госкорпораций и ведомств пытаются отучить пользователей пользоваться сервисами Google Drive и Google Docs, пишут «Ведомости». Для этого организации активно закупают специальные решения, которые позволяют ограничить доступ к выбранным ресурсам и создавать защищенные аналоги облачных хранилищ.
  • В промышленный интернет вещей до 2030 года планируют инвестировать порядка 90 млрд рублей. «Росатом» выделит на это 13,3 млрд рублей, еще 74,4 млрд рублей поступят из других внебюджетных средств.
  • АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) вложит дополнительные средства в разработку игры «Смута», посвященной событиям одноименного времени в России, которая ранее уже получала грант в размере 260 млн рублей, узнали «Ведомости».

Фото на обложке: ArmadilloPhotograp / Shutterstock

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