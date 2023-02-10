Spotify приступил к ликвидации юрлица в России

Spotify приступил к ликвидации юридического лица в России. Шведский музыкальный сервис не работает в стране с апреля 2022 года. Перед началом спецоперации на Украине Spotify почти полностью «приземлился» в России в рамках соответствующего закона, открыв официальное представительство.

Российское юридическое лицо шведского музыкального стримингового сервиса Spotify начало процесс ликвидации, следует из данных ЕГРЮЛ. ООО «Спотифай» зарегистрировано в России с января 2014 года.

Spotify прекратил работу в России в апреле 2022 года. Российские пользователи могут пользоваться сервисом, если проведут его реактивацию в другой стране.

Spotify почти полностью выполнил закон о «приземлении» IT-гигантов в России. 4 февраля 2022 года сервис открыл в России официальное представительство.

Фото на обложке: Chubo - my masterpiece / Shutterstock