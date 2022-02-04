Spotify открыла представительство в России по закону о «приземлении»

Шведская Spotify AB открыла представительство в России в рамках исполнения закона о «приземлении», сообщается на сайте Роскомнадзора.

Ранее компания зарегистрировала личный кабинет на сайте ведомства, но пока не разместила на своих ресурсах форму для обращения россиян.

Первой иностранной компанией, которая выполнила все требования закона о «приземлении», 4 февраля стала Apple.

В настоящее время исполнять закон начали еще четыре компании: Viber, TikTok, Twitter, LikeMe. Всего он затрагивает 13 IT-гигантов, среди которых также Google, Meta, Telegram, Zoom, Discord, Pinterest и Twitch.

Соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2021 года. Закон обязывает зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей открыть свои представительства в России. Также они должны ограничивать доступ к информации, которая будет признана нарушающей законодательство РФ.

За невыполнение требований компаниям грозит в том числе частичная или полная блокировка, запрет на распространение рекламы о себе и размещение российскими рекламодателями своей рекламы на таких ресурсах, запрет на прием платежей от российских физических и юридических лиц, а также маркировка публикуемого в сети контента.

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Фото на обложке: Unsplash