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Spotify открыла представительство в России по закону о «приземлении»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Шведская Spotify AB открыла представительство в России в рамках исполнения закона о «приземлении», сообщается на сайте Роскомнадзора.

Spotify открыла представительство в России по закону о «приземлении»

Ранее компания зарегистрировала личный кабинет на сайте ведомства, но пока не разместила на своих ресурсах форму для обращения россиян.

Первой иностранной компанией, которая выполнила все требования закона о «приземлении», 4 февраля стала Apple. 

В настоящее время исполнять закон начали еще четыре компании: Viber, TikTok, Twitter, LikeMe. Всего он затрагивает 13 IT-гигантов, среди которых также Google, Meta, Telegram, Zoom, Discord, Pinterest и Twitch.

Соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2021 года. Закон обязывает зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей открыть свои представительства в России. Также они должны ограничивать доступ к информации, которая будет признана нарушающей законодательство РФ.

За невыполнение требований компаниям грозит в том числе частичная или полная блокировка, запрет на распространение рекламы о себе и размещение российскими рекламодателями своей рекламы на таких ресурсах, запрет на прием платежей от российских физических и юридических лиц, а также маркировка публикуемого в сети контента.

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Фото на обложке: Unsplash

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