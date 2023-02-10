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Больше половины россиян покупают одежду и обувь онлайн — опрос

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Число покупателей товаров в интернете среди россиян за пять лет увеличилось почти в два раза, показало ежегодное исследование «Яндекс.Маркета» и GfK Rus.

Больше половины россиян покупают одежду и обувь онлайн — опрос

Сегодня через интернет минимум два раза в год покупки делает около 60% жителей городов от 16 до 55 лет. Из них примерно 85% заказывают товары онлайн хотя бы один раз в месяц.

Среди причин, по которым россияне выбирают именно онлайн-покупки, назвали возможность сравнить цены на разных площадках, а также удобство при получении заказа. Некоторые участники исследования отмечали, что в интернете, как правило, шире ассортимент.

Чаще всего россияне заказывают одежду и обувь — хотя бы раз за год такие покупки совершает 65% респондентов. Примерно столько же (64%) заказывают гигиенические средства. На третьем месте продукты питания, их через интернет приобретают 55% опрошенных.

Что касается способа заказа, 67% используют для этих целей смартфоны и планшеты. При этом через мобильные приложения покупки совершаются в четыре раза чаще, чем через сайты магазинов.

Самовывоз заказа из ПВЗ или постамата предпочитает подавляющее большинство участников опроса — 76%. Услугами курьера пользуются лишь 12% респондентов.

Популярность онлайн-услуг среди россиян растет не только в сфере торговли. Как показало исследование компаний «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь» больше трети граждан следят за своим здоровьем через различные мобильные сервисы. А каждый четвертый россиянин записывается на прием к врачу через приложение.

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

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