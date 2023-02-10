Бренд и сайт книжной сети «Республика» выставят на продажу

В рамках банкротства бренд и сайт книжной сети «Республика» будут выставлены на продажу. Стартовая цена — 53,5 млн рублей. Торги пройдут 23 марта, все активы выставлены одним лотом.

Франчайзи «ПроЛайф» казахстанского бизнесмена Игоря Дериглазова, который сейчас управляет офлайн-магазинами, по закону сможет использовать марку и после ее продажи. Новый правообладаетль также будет вправе запустить свои книжные магазины под тем же названием, сообщил «Коммерсантъ».

«Республику» основал владелец производителя продуктов «Дымов» Вадимом Дымовым. Компания управляла примерно 40 магазинами в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге.

Банкротство сети началось в ноябре 2020 года. Компания утверждала, что пандемия нанесла непоправимый ущерб бизнесу сети. Однако проблемы у «Республики» начались раньше, ее партнеры связывали сложности с агрессивным ростом и давлением на книжную розницу со стороны онлайн-торговли.

После начала банкротства компания передала все офлайн-точки франчайзи, а само ООО управляло с тех пор только онлайн-магазином.

Сейчас у «Республики» восемь офлайн-точек в Москве. Они находятся под управлением ООО «ПроЛайф». Само ООО на 99% принадлежит ООО «Интел-Руал», которым владеет Игорь Дериглазов — основатель холдинга «Меломан», развивающего схожие по формату магазины в Казахстане.

Фото на обложке: «Республика» / VK