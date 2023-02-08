«ВкусВилл» открыл первые самостоятельные кафе

«ВкусВилл» начал тестировать новый формат своих кафе, теперь это отдельные пространства с широким выбором кулинарных изделий и напитков. В Москве уже открылись первые заведения «ВкусВилл Go», рассказали в пресс-службе сети.

Проект собственных кафе розничная сеть развивает с 2019 года. Сейчас в РФ работают 289 магазинов «ВкусВилл» с отдельной зоной кафе. В этих пространствах клиенты могут выпить кофе, подобрать десерты или разогреть готовый обед.

«ВкусВилл Go» — это принципиально новый формат, отмечают в компании. Заведения не являются частью магазина и располагаются в отдельных помещениях. Кулинария в них продается на развес, а не в виде уже готовых наборов. Меню «ВкусВилл Go» насчитывает 130 позиций, это вторые блюда, напитки, салаты и десерты, ассортимент подбирали с учетом предпочтений клиентов зоны кафе в магазинах сети.

«Теперь мы предлагаем нашим гостям полноценные блюда на завтрак, обед и ужин — с широким выбором и возможностью комбинировать свое меню на любой вкус: рыба на пару со спаржей или паста с курицей и сливочным соусом или котлетки "немясо" с овощным салатом или смузи с L-карнитином перед тренировкой», — рассказала Наталья Крохова, один из лидеров проекта.

Для работы в новом формате в заведение внедрили систему free flow, предполагающую открытую кухню и самообслуживание. Дальнейшее развитие проекта будет зависеть от интереса клиентов.

Ранее «ВкусВилл» объявил о планах развивать направление кофейного вендинга. В Москве и Санкт-Петербурге сеть установила более 80 аппаратов с горячими напитками.

Фото на обложке: Пресс-служба «ВкусВилл»