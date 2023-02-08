Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Минфин США снимет санкции с бывшей «дочки» Сбербанка в Казахстане

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Министерство финансов США в марте снимет санкции с бывшей дочерней компании «Сбера» в Казахстане. Потому как ее полностью выкупил местный холдинг «Байтерек», пишет The Wall Street Journal.

Минфин США снимет санкции с бывшей «дочки» Сбербанка в Казахстане

США в апреле 2022 года ввели полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и «Альфа-банка». 

«Сбербанк владеет почти одной третью всех активов российского банковского сектора и имеет системное значение для российской экономики. “Альфа-Банк” – крупнейшая частная финансовая организация России и четвертая по величине финансовая организация России в целом», – говорилось в сообщении Белого дома.

В пресс-службе Сбербанка заявляли тогда, что санкции никак не повлияют на работу банка и обслуживание россиян. В «Альфа-банке» отмечали, что временно приостанавливают расчеты с контрагентами из США.

Фото на обложке: alpinrage / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Фитнес-клубы зарабатывают, когда вы не пользуетесь абонементом? Все наоборот
  2. 2 Упрощенка, льготы и подводные камни: что учесть бизнесу, который планирует работать в нескольких странах
  3. 3 Зачем EdTech-проекту сегодня идти в Казахстан?
  4. 4 Банковское обслуживание в Казахстане: что нужно знать российским предпринимателям
  5. 5 Российские школьники заняли третье место на конкурсе Kazakhstan Smart Space
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

08 февраля 2023

ReaktorX

08 февраля 2023

Акселератор для стартапов от «Россельхозбанка» и Фонда «Сколково»

09 февраля 2023

«IT-дайвинг»

Все ВОЗМОЖНОСТИ