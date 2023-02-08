Минфин США снимет санкции с бывшей «дочки» Сбербанка в Казахстане

Министерство финансов США в марте снимет санкции с бывшей дочерней компании «Сбера» в Казахстане. Потому как ее полностью выкупил местный холдинг «Байтерек», пишет The Wall Street Journal.

США в апреле 2022 года ввели полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и «Альфа-банка».

«Сбербанк владеет почти одной третью всех активов российского банковского сектора и имеет системное значение для российской экономики. “Альфа-Банк” – крупнейшая частная финансовая организация России и четвертая по величине финансовая организация России в целом», – говорилось в сообщении Белого дома.

В пресс-службе Сбербанка заявляли тогда, что санкции никак не повлияют на работу банка и обслуживание россиян. В «Альфа-банке» отмечали, что временно приостанавливают расчеты с контрагентами из США.

Фото на обложке: alpinrage / Shutterstock