Китайские ученые создали плавающий под водой квадрокоптер

Китайские ученые создали квадрокоптер, который может плавать под водой. Разработчики рассчитывают, что дрон хорошо покажет себя в подводных исследованиях и поисковых операциях.
О разработке ученых из Китая и Гонконга сообщает New Atlas.
Прототип квадрокоптера TJ-FlyingFish оснащен четырьмя двигателями. В полете винты обращаются вверх и вращаются с максимальной скоростью. При работе в воде винты дрона обращаются вниз и двигаются с меньшей скорости, погружая устройство под воду.
В традиционном режиме полета аккумулятора коптера хватает на 6 минут, в подводном режиме длительность работы батареи увеличивается до 40 минут за счет меньшего использования ресурсов на работу двигателей.
TJ-FlyingFish весит 1,5 кг, что намного меньше других экспериментальных аналогов. Дрон полностью автономен и не требует участия человека в процессе работы. Разработчики коптера видят его применение в поисковых операциях и подводных исследованиях.
Похожу разработку в 2016 году представили ученые университета Окленда.
Фото: New Atlas
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