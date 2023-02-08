Китайские ученые создали плавающий под водой квадрокоптер

Китайские ученые создали квадрокоптер, который может плавать под водой. Разработчики рассчитывают, что дрон хорошо покажет себя в подводных исследованиях и поисковых операциях.

О разработке ученых из Китая и Гонконга сообщает New Atlas.

Прототип квадрокоптера TJ-FlyingFish оснащен четырьмя двигателями. В полете винты обращаются вверх и вращаются с максимальной скоростью. При работе в воде винты дрона обращаются вниз и двигаются с меньшей скорости, погружая устройство под воду.

В традиционном режиме полета аккумулятора коптера хватает на 6 минут, в подводном режиме длительность работы батареи увеличивается до 40 минут за счет меньшего использования ресурсов на работу двигателей.

TJ-FlyingFish весит 1,5 кг, что намного меньше других экспериментальных аналогов. Дрон полностью автономен и не требует участия человека в процессе работы. Разработчики коптера видят его применение в поисковых операциях и подводных исследованиях.

Похожу разработку в 2016 году представили ученые университета Окленда.

Фото: New Atlas