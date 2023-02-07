Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

ВТБ, «Открытие» и РНКБ начали объединение сетей банкоматов

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

С 7 февраля клиенты ВТБ, РНКБ и «Открытие» смогут вносить и снимать наличные в банкоматах всех трех банков без комиссии, сообщили в пресс-службе ВТБ. Там уточнили, что объединение парка устройств самообслуживания является первым этапом интеграции кредитных организаций в группу.

ВТБ, «Открытие» и РНКБ начали объединение сетей банкоматов

В конце прошлого года Банк России закрыл сделку по продаже «Открытия» банку ВТБ. ЦБ стал владельцем «Открытия» в 2017 года в рамках процедуры санации.

Единая сеть банкоматов составит 19,5 тыс. устройств. Из них ВТБ принадлежат 14,4 тыс, 3,7 тыс. относятся к «Открытию» и 1,5 тыс. — к РНКБ.

В целом интеграция «Открытия» в структуру ВТБ займет до двух лет, отмечает глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, банк будет работать с «Открытием» под одним брендом.

«Я думаю, что консолидация займет не менее полутора-двух лет, в этом горизонте. Но мы планируем полностью присоединить банк, перевести бизнес и клиентов в банк ВТБ, по итогам этого сдать лицензию», — сказал Костин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что в ближайшее время организация планирует экономить на издержках и избегать параллельных затрат. 

Фото на обложке: FotograFFF / Shutterstock

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Конкурс «Голос ВТБ»
  2. 2 Конкурс #выживуттолько айтишники
  3. 3 «Добро пожаловать, у нас фантастически сложные задачи»
  4. 4 «Инновации под капотом каждой команды»
  5. 5 Бухгалтерия в кармане. Как предпринимателю разобраться в отчетности, не нанимая бухгалтера

ВОЗМОЖНОСТИ

07 февраля 2023

Преакселератор GenerationS

08 февраля 2023

ReaktorX

08 февраля 2023

Акселератор для стартапов от «Россельхозбанка» и Фонда «Сколково»

Все ВОЗМОЖНОСТИ