Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Мосбиржа начала рассчитывать индекс аффинированного золота

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Московская биржа начала рассчитывать и публиковать новый индикатор – индекс аффинированного золота. Показатель рассчитывается ежедневно на основе заключаемых на площадке сделок.

Мосбиржа начала рассчитывать индекс аффинированного золота

О начале расчета и публикации на Московской бирже нового индикатора рынка драгоценных металлов рассказали в пресс-службе площадки.

Индекс аффинированного золота рассчитывается на основе заключаемых на Московской бирже сделок с драгоценным металлом. Расчет производится по факту совершения финансовых операций период с 10:00 до 15:30. Методика расчета размещена на сайте площадки.

Управляющий директор профильного департамента Московской биржи Кирилл Пестов назвал добавление нового инструмента очередным шагом в сторону повышения прозрачности рынка.

16 января Московская биржа запустила торги первым биржевым фондом в китайских юанях, доступным для покупки за рубли. С 31 января площадка проводит операции с фьючерсными контрактами на пару доллар США–китайский юань, а также опционами на них.

Фото на обложке: Roman Bodnarchuk / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
  2. 2 Медвежий рынок: как себя вести и что делать?
  3. 3 Все говорят о том, что реальный курс валюты другой. Что это значит?
  4. 4 Как не терять деньги на инвестициях? Пять распространенных ошибок инвесторов
  5. 5 «Одна яблочная компания». Как упоминание в кино и сериалах влияет на бренды

ВОЗМОЖНОСТИ

06 февраля 2023

Первый элемент

07 февраля 2023

Преакселератор GenerationS

08 февраля 2023

ReaktorX

Все ВОЗМОЖНОСТИ