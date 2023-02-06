Мосбиржа начала рассчитывать индекс аффинированного золота

Московская биржа начала рассчитывать и публиковать новый индикатор – индекс аффинированного золота. Показатель рассчитывается ежедневно на основе заключаемых на площадке сделок.
О начале расчета и публикации на Московской бирже нового индикатора рынка драгоценных металлов рассказали в пресс-службе площадки.
Индекс аффинированного золота рассчитывается на основе заключаемых на Московской бирже сделок с драгоценным металлом. Расчет производится по факту совершения финансовых операций период с 10:00 до 15:30. Методика расчета размещена на сайте площадки.
Управляющий директор профильного департамента Московской биржи Кирилл Пестов назвал добавление нового инструмента очередным шагом в сторону повышения прозрачности рынка.
16 января Московская биржа запустила торги первым биржевым фондом в китайских юанях, доступным для покупки за рубли. С 31 января площадка проводит операции с фьючерсными контрактами на пару доллар США–китайский юань, а также опционами на них.
Фото на обложке: Roman Bodnarchuk /
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