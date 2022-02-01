Эксперимент с цифровой платформой МСП, штрафы за выбросы и отсутствие маркировки: новые законы в феврале

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Ряд новых законов и постановлений вступает в силу в последний месяц зимы: стартует эксперимент по оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) через цифровую платформу, повышаются штрафы за немаркированные табак и алкоголь и вводятся новые за отсутствие контроля за выбросами загрязнений.

Поддержка бизнеса через цифровую платформу МСП

С 1 февраля начинается эксперимент по оказанию поддержки малому и среднему бизнесу, а также самозанятым и тем, кто планирует начать собственное дело, на базе цифровой платформы МСП. Сервисы для МСП соберут в одной экосистеме, которую разработали Минэкономразвития и Корпорация МСП.

Предприниматели смогут обратиться за подбором и одобрением мер поддержки и другими услугами, которые необходимы на разных этапах развития бизнеса. Личное присутствие при этом не требуется. Предполагается, что работа экосистемы позволит решить проблемы, с которыми часто сталкивается бизнес.

Эксперимент проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», он продлится до 1 февраля 2025 года.

Штрафы за отсутствие контроля за выбросами загрязнений

Компании, у которых отсутствуют системы автоматического контроля за источниками выбросов загрязняющих веществ или которые такие системы вовремя не установили, будут оштрафованы.

Установка систем с нарушением или подача некорректных данных в госреестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, также грозят наказанием.

Штраф за невыполнение или несвоевременное выполнение требований к оснащению для должностных лиц составит от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. За установку систем контроля с нарушением требований или за некорректную передачу данных — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для юридических.

Защита минимального дохода должников от списания

У должников появилось право на сохранение ежемесячного дохода не ниже величины прожиточного минимума — в 2022 году он составляет 13 793 рубля. Банки не смогут списывать эти средства.

Чтобы сохранить минимальный доход, гражданин должен подать заявление в Федеральную службу судебных приставов и указать реквизиты банковского счета, на котором должны оставить нужную сумму.

Меры не касаются должников по алиментам, тех, кто не хочет возмещать семье ущерб в связи с потерей кормильца, и преступников, которые обязаны покрыть ущерб потерпевших.

Изменения в законодательстве о паевых инвестиционных фондах

Изменился порядок управления паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) и правила выплаты дохода по паям ПИФов. Теперь они могут быть установлены нормативным актом ЦБ РФ.

Также теперь управляющая компания фонда при погашении паев биржевого ПИФа обязана обеспечить передачу выделяемого имущества не позднее одного рабочего дня с даты погашения инвестиционных паев фонда.

Рост платы за проезд большегрузов по федеральным трассам

В рамках ежегодной индексации размер платы в государственной системе «Платон» увеличится с 2,2 рубля до 2,34 рубля за километр пробега. Это касается транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн, которые могут проезжать по автомобильным дорогам общего пользования только при условии внесения платы.

Деньги, которые собираются в рамках системы «Платон», идут на строительство, капитальный ремонт автодорог, повышение безопасности дорог и мостовых сооружений.

Штрафы за немаркированные табак и алкоголь

С 8 февраля увеличивается штраф за производство и оборот немаркированной табачной и алкогольной продукции. Также появилась административная ответственность за перевозку продукции с такими нарушениями.

За производство штраф для должностных лиц увеличен с 10–15 тыс. рублей до 30–50 тыс. с конфискацией, для юрлиц — со 100–150 тыс. до 200–300 тыс. рублей с конфискацией.

За оборот алкоголя и табака без обязательной маркировки штраф для граждан повысится до 10–20 тыс. рублей вместо прежних 4–5 тыс., для должностных лиц — 30–50 тыс. вместо 10–15 тыс. рублей, для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. вместо 200–300 тысяч. При этом также предусматривается конфискация такой продукции.

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