Платформа фэнтези-футбола Sorare привлекла €40 млн в раунде серии А, который возглавил венчурный фонд Benchmark, сообщили RB.ru представители компании. В раунде также участвовали венчурная компания Accel и бизнес-ангелы: сооснователь Reddit Алексис Оганян, предприниматель Гари Вайнерчук, нападающий футбольного клуба «Барселона» Антуан Гризманн.

На платформе можно покупать коллекционные карточки игроков и участвовать в турнирах. Sorare создает экосистему фэнтези-футбола, где пользователи могут управлять своими любимыми футбольными игроками, создавать команды и выигрывать награды и призы, говорится в сообщении. Пользователям доступны карточки 4 тысяч футболистов.

Партнерами проекта стали свыше 130 футбольных клубов в мире, включая действующих европейских чемпионов. Среди российских клубов представлены «Зенит», «Локомотив Москва», «ЦСКА Москва», «Спартак Москва», «Динамо Москва» и «Краснодар». Пользователи из России занимают второе место по количеству времени, проведенному на платформе (в среднем 1 час 15 минут в день).

Оборот цифровых карточек Sorare по всему миру составляет €11 млн, в России — €500 тысяч, только в этом январе он превысил €3,5 млн в 120 странах мира. Среднемесячный рост платформы к концу прошлого года составил 55%, причем в России она растет быстрее других рынков (в среднем на 115%).

Компания Sorare основана в 2018 году, штаб-квартира находится в Париже. Новый раунд увеличивает общее финансирование Sorare до $60 млн.

Инвестиции будут направлены на рост сообщества, подбор и найм команды и запуск мобильного приложения. Уточняется, что компания намерена привлечь на платформу топ-20 футбольных лиг всего мира.

Sorare дополнила список инновационных брендов в портфелях Benchmark и Accel наряду с Twitter, Snap, Instagram и Spotify. Платформа Sorare работает на Ethereum, оборот предметов коллекционирования основан на технологии блокчейн.

«Основатели платформы давно работают с блокчейном, этот опыт подсказал им идею уникального приложения для незаменяемых токенов: реальные игроки и реальные игры создают возрастающую ценность цифрового актива. Внушительный показатель роста Sorare подтверждает востребованность и применимость технологий в повседневной жизни и увлечениях», — пояснил партнер Benchmark Питер Фентон.

Фото: Sorare