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«Спартак» присоединился к блокчейн-игре в фэнтези-футбол Sorare

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Московский «Спартак» присоединился к международной игре в фэнтези-футбол Sorare. На платформе можно обменивать и торговать коллекционные цифровые блокчейн-изображения футболистов. Об этом клуб сообщил на своем официальном сайте.

«Спартак» присоединился к блокчейн-игре в фэнтези-футбол Sorare

В сообщении говорится, что «Спартак» стал первым российским клубом, присоединившимся к Sorare. 

Алексей Власов, коммерческий директор клуба отметил, что таким образом они выводят свой бренд на диджитал-платформы, где присутствуют болельщики и любители футбола, которым может быть интересен «Спартак», его история и ценности. 

Sorare – игра, в которой игроки-«менеджеры» могут торговать блокчейн-карточками футболистов. «Фэнтези-менеджеры» ранжируются в зависимости от выступлений их игроков на поле и бонусных очков, связанных с ценностью их блокчейн-изображений.

Для участия в фэнтези-футболе нужно составить команду из 5 изображений. Так можно получить допуск к турнирам, призам и достижениям.

Компания Sorare, была основана в 2018 году. Она финансируется американскими и европейскими венчурными компаниями (UbiSoft, Seedcamp, Kima Ventures и ConsenSys) и бизнес-ангелами. Игру официально лицензировали 37 футбольных клубов, в том числе «Ювентус», «Атлетико», «Лион», «Бенфика» и другие.

Фото: pixfly / Shutterstock

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01 марта 2020

GLOBAL PILOTS

02 марта 2020

IRON ROAD SHOW

31 марта 2020

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15 апреля 2020

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