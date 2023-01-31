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Стартап Fibery с платформой no-code для управления компаниями привлек $5,2 млн инвестиций

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Стартап Fibery Михаила Дубакова привлек $5,2 млн инвестиций от израильского фонда Tal Ventures и Altair Capital Игоря Рябенького. Об этом RB.RU сообщил сам предприниматель.

Стартап Fibery с платформой no-code для управления компаниями привлек $5,2 млн инвестиций

«Мы нашли product/market fit и сейчас в первую очередь планируем усилить команду маркетинга. Наша цель — удвоить выручку в этом году и довести ее хотя бы до $1 млн ARR (годовая возобновляемая выручка — прим. ред.)», — сообщил Дубаков.

Предприниматель не уточнил распределение долей по итогам раунда и оценку стартапа.

Fibery разрабатывает гибкую no-code платформу для управления компаниями. Система может использоваться для построения планов и дорожных карт, отслеживания их выполнения, написания и хранения документов, управления HR-процессами, отслеживания отпусков, сообщений в блогах. Михаил Дубаков основал стартап в 2020 году.

Согласно данным Crunchbase, текущий раунд А прошел в сентябре 2022 года и стал вторым для компании. Посевной раунд состоялся в июле 2021 года, тогда Fibery привлек $3,1 млн от Altair Capital. Таким образом, общая сумма инвестиций в проект достигла $8,3 млн.

Фото на обложке: Unsplash

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