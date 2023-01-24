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Создатель «Фиксиков» и «Смешариков» займется производством одежды

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Группа компаний «Рики», которая создает популярные детские мультсериалы «Фиксики» и «Смешарики», планирует запустить в 2023 году собственную линейку одежды и обуви. Для реализации идеи привлекут отечественных дизайнеров, рассказала РБК гендиректор «Рики» Юлия Немчина.

Создатель «Фиксиков» и «Смешариков» займется производством одежды

Создание одежды планируется в партнерстве с российскими производителями, в качестве концепции коллекции рассматриваются отсылки к мотивам и персонажам мультфильмов. По словам Немчиной, в линейке будут представлены как взрослые, так и детские вещи. С кем именно группа заключит соглашение о сотрудничестве, пока неизвестно.

Кроме того, «Рики» нацелилась на развитие музыкального направления. По утверждению гендиректора группы, компания видит перспективы в расширении этого портфеля. Речь идет о дистрибуции композиций из мультсериалов.

«Мы также планируем выпуск полноценного музыкального альбома. Развивать это направление мы хотим собственными силами, работая с разными дистрибьюторами», — пояснила Немчина.

В 2021 году Warner Music Russia заключила с ГК «Рики» соглашение, по которому американская компания получила исключительную лицензию на цифровую дистрибуцию и продвижение композиций из «Смешариков» и «Малышариков». В марте в рамках антироссийский санкций Warner Music приостановила работу на территории РФ. Действует ли сейчас соглашение на продвижение контента «Рики» по миру, в группе не уточнили. 

Ранее стало известно, что структуры бывших топ-менеджеров Warner Music Russia получили музыкальный лейбл Kiss Koala. Он управляет в России каталогом покинувшей страну Sony Music.

Фото на обложке: https://ru.riki.team/

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