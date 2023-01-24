Создатель «Фиксиков» и «Смешариков» займется производством одежды

Группа компаний «Рики», которая создает популярные детские мультсериалы «Фиксики» и «Смешарики», планирует запустить в 2023 году собственную линейку одежды и обуви. Для реализации идеи привлекут отечественных дизайнеров, рассказала РБК гендиректор «Рики» Юлия Немчина.
Создание одежды планируется в партнерстве с российскими производителями, в качестве концепции коллекции рассматриваются отсылки к мотивам и персонажам мультфильмов. По словам Немчиной, в линейке будут представлены как взрослые, так и детские вещи. С кем именно группа заключит соглашение о сотрудничестве, пока неизвестно.
Кроме того, «Рики» нацелилась на развитие музыкального направления. По утверждению гендиректора группы, компания видит перспективы в расширении этого портфеля. Речь идет о дистрибуции композиций из мультсериалов.
«Мы также планируем выпуск полноценного музыкального альбома. Развивать это направление мы хотим собственными силами, работая с разными дистрибьюторами», — пояснила Немчина.
В 2021 году Warner Music Russia заключила с ГК «Рики» соглашение, по которому американская компания получила исключительную лицензию на цифровую дистрибуцию и продвижение композиций из «Смешариков» и «Малышариков». В марте в рамках антироссийский санкций Warner Music приостановила работу на территории РФ. Действует ли сейчас соглашение на продвижение контента «Рики» по миру, в группе не уточнили.
Ранее стало известно, что структуры бывших топ-менеджеров Warner Music Russia получили музыкальный лейбл Kiss Koala. Он управляет в России каталогом покинувшей страну Sony Music.
Фото на обложке: https://ru.riki.team/
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Наш горизонт планирования — три месяца»: как чувствуют себя ресейл-площадки в России
- 2 Люкс — по-прежнему печатные журналы, консерватизм и офлайн? Как меняется аудитория премиум-сегмента
- 3 Изнанка модной индустрии: 4 барьера, с которыми сталкиваются локальные бренды
- 4 «Все в моей одежде»: 5 идей для продвижения фэшн-бренда
- 5 11 сервисов для заказа товаров из иностранных магазинов
ВОЗМОЖНОСТИ
25 января 2023
26 января 2023