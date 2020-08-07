Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

«Московский акселератор» начал отбор стартапов в сфере финансовых технологий

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«Московский акселератор» открыл прием заявок от стартапов в сфере финансовых технологий на участие в третьем треке программы. Об этом Rusbase сообщил представитель акселератора.

«Московский акселератор» начал отбор стартапов в сфере финансовых технологий

Задача программы — помочь молодым предпринимателям вывести на рынок инновационные решения. Новый трек Fintech посвящен развитию стартапов в области финансовых технологий и электронной коммерции.

Заявки принимаются от стартапов, которые развивают решения в области:

  • потребительских сервисов,
  • идентификации и биометрии,
  • речевых технологий,
  • LegalTech,
  • антифрода и безопасноста,
  • управления инвестициями,
  • скоринга и андеррайтинга,
  • персонализации.

Стартапы также должны иметь готовый продукт или MVP и компетентную команду. Кроме того, продукт должен соответствовать заявленным направлениям трека, а основатель проекта должен быть готов принять личное участие в программе.

Участие позволит стартапам получить экспертное мнение отраслевых специалистов, оценить перспективы выхода на международный рынок и возможность запустить платный пилот с партнерами трека — «Газпромбанком», банком «Открытие», «СКБ-банком», «Промсвязьбанком», «Совкомбанком», «Кредит Европа Банком» и «Почта Банком».

Общий объем инвестиций в платные пилоты составит более 30 млн рублей.

Подать заявку на участие можно с 5 августа по 13 сентября по ссылке.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

07 августа 2020

Ipsen Biomed Challenge

08 августа 2020

Цифровые джунгли

09 августа 2020

IT хакатон

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма