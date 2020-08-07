«Московский акселератор» начал отбор стартапов в сфере финансовых технологий

«Московский акселератор» открыл прием заявок от стартапов в сфере финансовых технологий на участие в третьем треке программы. Об этом Rusbase сообщил представитель акселератора.

Задача программы — помочь молодым предпринимателям вывести на рынок инновационные решения. Новый трек Fintech посвящен развитию стартапов в области финансовых технологий и электронной коммерции.

Заявки принимаются от стартапов, которые развивают решения в области:

потребительских сервисов,

идентификации и биометрии,

речевых технологий,

LegalTech,

антифрода и безопасноста,

управления инвестициями,

скоринга и андеррайтинга,

персонализации.

Стартапы также должны иметь готовый продукт или MVP и компетентную команду. Кроме того, продукт должен соответствовать заявленным направлениям трека, а основатель проекта должен быть готов принять личное участие в программе.

Участие позволит стартапам получить экспертное мнение отраслевых специалистов, оценить перспективы выхода на международный рынок и возможность запустить платный пилот с партнерами трека — «Газпромбанком», банком «Открытие», «СКБ-банком», «Промсвязьбанком», «Совкомбанком», «Кредит Европа Банком» и «Почта Банком».

Общий объем инвестиций в платные пилоты составит более 30 млн рублей.

Подать заявку на участие можно с 5 августа по 13 сентября по ссылке.

Фото: Unsplash