«Московский акселератор» начал отбор стартапов в сфере финансовых технологий
«Московский акселератор» открыл прием заявок от стартапов в сфере финансовых технологий на участие в третьем треке программы. Об этом Rusbase сообщил представитель акселератора.
Задача программы — помочь молодым предпринимателям вывести на рынок инновационные решения. Новый трек Fintech посвящен развитию стартапов в области финансовых технологий и электронной коммерции.
Заявки принимаются от стартапов, которые развивают решения в области:
- потребительских сервисов,
- идентификации и биометрии,
- речевых технологий,
- LegalTech,
- антифрода и безопасноста,
- управления инвестициями,
- скоринга и андеррайтинга,
- персонализации.
Стартапы также должны иметь готовый продукт или MVP и компетентную команду. Кроме того, продукт должен соответствовать заявленным направлениям трека, а основатель проекта должен быть готов принять личное участие в программе.
Участие позволит стартапам получить экспертное мнение отраслевых специалистов, оценить перспективы выхода на международный рынок и возможность запустить платный пилот с партнерами трека — «Газпромбанком», банком «Открытие», «СКБ-банком», «Промсвязьбанком», «Совкомбанком», «Кредит Европа Банком» и «Почта Банком».
Общий объем инвестиций в платные пилоты составит более 30 млн рублей.
Подать заявку на участие можно с 5 августа по 13 сентября по ссылке.
Фото: Unsplash
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