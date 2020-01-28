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В Москве пройдет финал хакатона Moscow Travel Hack

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

9 февраля в Конгресс-центре Технополиса «Москва» пройдет финал хакатона Moscow Travel Hack, посвященного внедрению новых технологий в сферу туризма и путешествий. Прийти может любой желающий ― мероприятие бесплатное.

В Москве пройдет финал хакатона Moscow Travel Hack

Гостями финала Moscow Travel Hack станут представители туристической индустрии, в том числе и руководители стартапов из сферы TravelTech. Участников ждет насыщенная программа ― десять финалистов расскажут о своем проекте аудитории и ответят на вопросы зала. Затем жюри выберет супер-победителя, который получит специальный приз ― 100 000 рублей.

Также гостей ждут выступления спикеров:

  • Андрей Себрант ― директор по маркетингу сервисов компании «Яндекс». Изучал экспериментальную физику в МФТИ, получил степень кандидата наук, а с 2004 года работает в «Яндексе», является активным путешественником. Расскажет про технологии и индустрию путешествий.
  • Евгений Лисовский ― глава картографического сервиса для путешественников MAPS.ME (Mail.ru Group), а также сайта Open Place Reviews ― децентрализованной системы с отзывами. Работал директором по маркетингу в «ЛитРес». Евгений расскажет про бизнес в сфере туризма и его перспективы.
  • Макс Крайнов, управляющий директор туристического сервиса Aviasales, который представит первое глобальное исследование рынка онлайн-туризма в России и СНГ, подготовленное совместно с PhoCusWright. Экспертиза авторитетных исследователей индустрии и одного из крупнейших метапоисковиков в мире даст максимально полное представление о ключевых тенденциях в отрасли и перспективах ее развития на ближайшие несколько лет.

После объявления победителей участники смогут пообщаться с командами и представителями туриндустрии. Зарегистрироваться в качестве гостя можно на сайте.

До 28 января могут подать заявку стартапы из сферы TravelTech с готовыми решениями. Например, компания «МегаФон» ждет тех, кто сможет решить ее задачу по развитию сервиса для путешественников.

Moscow Travel Hack — первый российских хакатон и скаутинг готовых решений по цифровизации сферы туризма. Он организован Комитетом туризма города Москвы и партнерами, каждый из которых представил свою задачу для участников.

Фото на обложке: Ashim D’Silva/Unsplash

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