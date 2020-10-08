Объявлены финалисты «Чемпионата маркетинговых агентств»

7 октября эксперты сообщества Moscow Travel Hub выбрали четыре маркетинговых агентства, которые получат бюджет, разработают креативные стратегии для стартапов-финалистов «Фабрики» и займутся их продвижением. Через шесть недель участники представят результаты своей работы, а организаторы выберут победителя.

Всего на участие в чемпионате подали 40 заявок. Отобранные агентства будут работать вместе с командами стартапов, которые прошли в финал акселерационной программы «Фабрика туристических продуктов и сервисов».

Агентство JC Digital будет сотрудничать с командой Chexov.Travel — онлайн-сервис для организации образовательно-развлекательных семейных путешествий. Вместе они создадут стратегию, которая поможет стартапу стать более узнаваемым, определить ключевую целевую аудиторию и найти клиентов. Компания Admitad займется продвижением сервиса HowMuchTravel, которое на основе технологий искусственного интеллекта помогает пользователям рассчитывать бюджет поездки. Цель — увеличить количество установок приложения с помощью таргетированной рекламы. Агентство PR Partner выбрало сервис Localfriend.ai — он позволяет общаться с виртуальными гидами о локальной архитектуре и истории и получать рекомендации интересных мест. Инна Анисимова, генеральный директор компании, участвовала в программе «Фабрики» как приглашенный эксперт. В планах — публикации в СМИ, партнерские проекты, интеграции с блогерами и другие мероприятия. Агентство «Схема» разработает стратегию продвижения для инклюзивной туристической платформы AccessTravels, которая объединяет предложения для путешественников с особыми потребностями. Цель — изучить потенциальных партнеров, упаковать продукт для их привлечения и повышения осведомленности о проекте в целом.

Вне рамок конкурса платформа для путешествий без барьеров globe4all.net разработает маркетинговую стратегию вместе со специалистами «СберМаркетинга».

Финалисты чемпионата получат:

300 тыс. рублей на реализацию маркетинговой стратегии;

кейс продвижения туристического стартапа;

публикации в СМИ и на сайте Moscow Travel Hub;

статус финалиста или победителя конкурса.

«Фабрика туристических продуктов и сервисов» — акселерационная программа для тревел-стартапов, организованная Комитетом по туризму города Москвы. Это часть проекта Moscow Travel Hub — платформы для туристического бизнеса, объединяющей сообщество предпринимателей и специалистов из сферы туризма и гостеприимства, онлайн- и офлайн-мероприятия, а также сайт с материалами о маркетинговых технологиях и новостями индустрии.



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