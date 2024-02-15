Объем утечек в финансовом секторе вырос в 3,2 раза в 2023 году — InfoWatch

Объем утекшей информации из финансовой отрасли по итогам 2023 года увеличился в 3,2 раза год к году, составив 170,3 млн записей по России, следует из исследования InfoWatch «Финансовый сектор: утечки конфиденциальной информации Мир – Россия 2021-2023 гг.», с которым ознакомился RB.RU.
При этом в 2021 году число записей насчитывало только 3 млн, то есть почти в 57 раз меньше, чем в 2023 году.
В целом по миру в прошлом году из организаций было слито 4,324 млн записей персональных данных — это в 6 раз больше, чем в 2022 году.
При этом количество утечек конфиденциальных данных из финансовых компаний в 2023 году по всему миру увеличилось на 79,5% и достигло рекордных 1049 эпизодов. Рост их числа в России составил 12,3% по сравнению с 2022 годом.
Как в России, так и в мире, наибольшая доля информации, утекшей из финансовых организаций в 2023 году, относится к персональным данным — 87,5% и 67,7% соответственно.
В числе главных причин роста количества утечек в отрасли аналитики ГК InfoWatch называют быстрые темпы цифровизации финансового сектора, а также открытие новых уязвимостей, которые приводят к росту числа взломов компаний и расширению объемов скомпрометированной информации.
InfoWatch проанализировала данные об инцидентах ИБ, которые произошли за последние 3 года в банках, страховых компаниях, биржах, платежных сервисах и других организациях отрасли.
Фото на обложке: Unsplash
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