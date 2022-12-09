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Российскому бизнесу разрешили не раскрывать финансовую отчетность до июля 2023 года

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Правительство продлило еще на полгода — до 1 июля 2023 года — действие нормы, которая разрешает компаниям не раскрывать годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Российскому бизнесу разрешили не раскрывать финансовую отчетность до июля 2023 года

Постановление, как сообщается, уже подписано. Ранее действие нормы было ограничено 31 декабря 2022 года.

Правительство приняло такое решение, чтобы «снизить риски использования чувствительной информации из отчетности недружественными странами, которые вводят санкции в отношении российских компаний».

В конце ноября кабмин также продлил до 1 июля действие нормы, которая позволяет не раскрывать корпоративную информацию участникам фондового рынка. 

Фото на обложке: Unsplash

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