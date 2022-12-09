Правительство продлило еще на полгода — до 1 июля 2023 года — действие нормы, которая разрешает компаниям не раскрывать годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Российскому бизнесу разрешили не раскрывать финансовую отчетность до июля 2023 года