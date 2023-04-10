Каждой третьей женщине в России при увольнении хватит финансовой подушки только на месяц

Каждая третья женщина не сможет позволить себе искать работу больше месяца в случае увольнения, показало исследование hh.ru и платформы Miranna.io. С результатами ознакомился RB.RU.

Опрос более 5,3 тыс. респондентов показал, что у трети женщин (33%) в России накопления закончатся уже через месяц после увольнения, среди мужчин этот показатель равен 21%.

Исследование показало, что в сложных финансовых обстоятельствах женщины, в отличие от мужчин, склонны в большей степени полагаться на поддержку близких и в меньшей — на собственные сбережения.

39% женщин и 24% мужчин заявили о том, что смогли избежать финансовых трудностей после увольнения за счет поддержки со стороны членов семьи. В то же время, для 62% мужчин главным фактором личной финансовой безопасности стали собственные сбережения. Среди женщин на личные средства рассчитывают менее половины (47%).

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