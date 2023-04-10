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Каждой третьей женщине в России при увольнении хватит финансовой подушки только на месяц

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Каждая третья женщина не сможет позволить себе искать работу больше месяца в случае увольнения, показало исследование hh.ru и платформы Miranna.io. С результатами ознакомился RB.RU.

Каждой третьей женщине в России при увольнении хватит финансовой подушки только на месяц

Опрос более 5,3 тыс. респондентов показал, что у трети женщин (33%) в России накопления закончатся уже через месяц после увольнения, среди мужчин этот показатель равен 21%.

Исследование показало, что в сложных финансовых обстоятельствах женщины, в отличие от мужчин, склонны в большей степени полагаться на поддержку близких и в меньшей — на собственные сбережения.

39% женщин и 24% мужчин заявили о том, что смогли избежать финансовых трудностей после увольнения за счет поддержки со стороны членов семьи. В то же время, для 62% мужчин главным фактором личной финансовой безопасности стали собственные сбережения. Среди женщин на личные средства рассчитывают менее половины (47%). 

Фото на обложке: Unsplash

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