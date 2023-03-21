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Сервис «Пакет» от Х5 и «Нетология» запустили бесплатный курс по финансовой грамотности

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Сервис «Пакет» от Х5 и «Нетология» открыли бесплатный курс по финансовой грамотности, говорится в совместном пресс-релизе компаний. Пользователей научат грамотно распоряжаться деньгами, разбираться с кредитами, налогами, а также экономить деньги на регулярных покупках в магазине.

Сервис «Пакет» от Х5 и «Нетология» запустили бесплатный курс по финансовой грамотности

Слушатели узнают, за счет чего формируются скидки в магазинах, как выгодно пользоваться программами кешбэка и планировать покупки.

Программа включает в себя три этапа:

  1. Личные финансы. Эксперты расскажут о ведении учета своих финансов, увеличении денежного потока и грамотных инвестиций. 
  2. Способы сэкономить и приумножить. Здесь будут лекции о том, как быстро закрывать кредиты, какие существуют льготы и пособия для многодетных семей, как вернуть часть налогов у государства, как использовать ОМС в полном объеме и как накопить на крупную покупку. 
  3. Оптимизация ежедневных трат. Слушатели научатся правильно формировать список покупок, анализировать бытовые расходы и экономить бюджет на покупках.

Длительность курса — 10 часов, формат — видеолекции, статьи, практические задания и квиз. Изучать материалы можно в любое удобное время. Записаться на курс можно по ссылке.

Фото на обложке: Unsplash

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