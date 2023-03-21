Сервис «Пакет» от Х5 и «Нетология» открыли бесплатный курс по финансовой грамотности, говорится в совместном пресс-релизе компаний. Пользователей научат грамотно распоряжаться деньгами, разбираться с кредитами, налогами, а также экономить деньги на регулярных покупках в магазине.

Сервис «Пакет» от Х5 и «Нетология» запустили бесплатный курс по финансовой грамотности