Сервис «Пакет» от Х5 и «Нетология» запустили бесплатный курс по финансовой грамотности

Сервис «Пакет» от Х5 и «Нетология» открыли бесплатный курс по финансовой грамотности, говорится в совместном пресс-релизе компаний. Пользователей научат грамотно распоряжаться деньгами, разбираться с кредитами, налогами, а также экономить деньги на регулярных покупках в магазине.
Слушатели узнают, за счет чего формируются скидки в магазинах, как выгодно пользоваться программами кешбэка и планировать покупки.
Программа включает в себя три этапа:
- Личные финансы. Эксперты расскажут о ведении учета своих финансов, увеличении денежного потока и грамотных инвестиций.
- Способы сэкономить и приумножить. Здесь будут лекции о том, как быстро закрывать кредиты, какие существуют льготы и пособия для многодетных семей, как вернуть часть налогов у государства, как использовать ОМС в полном объеме и как накопить на крупную покупку.
- Оптимизация ежедневных трат. Слушатели научатся правильно формировать список покупок, анализировать бытовые расходы и экономить бюджет на покупках.
Длительность курса — 10 часов, формат — видеолекции, статьи, практические задания и квиз. Изучать материалы можно в любое удобное время. Записаться на курс можно по ссылке.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что сейчас помогает работникам сохранять продуктивность — исследование
- 2 НИУ ВШЭ выяснил, достигают ли выпускники онлайн-курсов своих карьерных целей
- 3 «Нетология» запускает курсы в сфере EdTech
- 4 Звезды EdTech: 8 крутейших образовательных стартапов России
- 5 Корпорации научат: где получить «вышку» от «Яндекса», Group-IB и других компаний
ВОЗМОЖНОСТИ
21 марта 2023
22 марта 2023
24 марта 2023