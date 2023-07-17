Число финансовых пирамид в России выросло на 19% — ЦБ

В первом полугодии 2023 года количество финансовых пирамид в России выросло на 19%, до 1139, свидетельствуют данные Центробанка. Больше половины из них (58%) принимали взносы в криптовалюте. Также регулятор зафиксировал рост на 7% субъектов с признаками нелегальной деятельности. С января по июнь выявлено 2449 таких субъектов.

За первые шесть месяцев правоохранительные органы завели порядка 70 уголовных и свыше 300 административных дел по результатам рассмотрения материалов, направленных Центробанком.

С начала года ограничили доступ к более чем 5 тыс. ресурсов. Основной рост приходится на краткосрочные «псевдоинвестиционные интернет-проекты», в том числе в мессенджерах и соцсетях.

Кроме того, Центробанк зафиксировал 847 нелегально выданных кредитов. Это на 28% больше показателей прошлого года, когда таких кредитов было выдано 663. Также регулятор обнаружил 434 нелегальных профучастника рынка ценных бумаг.

В текущем году продолжился тренд на рост числа финансовых пирамид. В минувшем году Банк России зафиксировал увеличение компаний с признаками нелегальной деятельности в два раза по сравнению с 2021 годом.

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