Банк России выявил в 2022 году в два раза больше финансовых пирамид

Банк России в 2022 году выявил в стране около 5 тыс. компаний с признаками нелегальной деятельности против 2,7 тыс. годом ранее. Около 2 тыс. из них приходится на пирамиды, что в 2,3 раза больше, чем в 2021 году.

Среди других нелегальных компаний — 1,2 тыс. профучастников и 1,7 тыс. «черных кредиторов», сообщил «РИА Новости» директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

«С одной стороны, такой всплеск — это обратная сторона бурного развития технологий… В то же время наша статистика показывает все-таки количество выявленных кейсов или проектов, а не компаний как таковых», — уточнил Лях.

Представитель ЦБ отметил, что регулятор научился «довольно быстро» выявлять незаконные схемы. Информацию о них публикуют на сайте и передают в правоохранительные органы. Интернет-ресурсы с подобными схемами блокируются.

Почти 96% выявленных в прошлом году в России пирамид работали в интернете. То же самое относится к 97% нелегальных профучастников и 43% нелегальных кредиторов. Почти половина пирамид привлекала платежи в криптовалютах.

Ранее стало известно о новой схеме обмана россиян со «службой безопасности банка». Мошшеники сообщают жертвам об оформлении кредита и присылают фото заполненного заявления с персональными данными и поддельной подписью.

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