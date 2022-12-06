Мошенники придумали новую схему обмана россиян со «службой безопасности банка»

В такой момент, по словам специалиста, у людей отключается «критическое мышление отключается», передает агентство «Прайм».

Такие «доказательства» часто убеждают будущих потерпевших — и они спешно соглашаются помочь установить истину. И, следуя инструкциям аферистов, переводят накопленные за годы денежные средства на «безопасный» счет, — добавил Соловьев.

Юрист подчеркнул, что работники банков и правоохранительных органов никогда не присылают документы. Соловьев также добавил, что злоумышленники практикуют такую схему в центральных регионах России, Поволжье, в ДФО и Сибири.

В июле-сентябре финансовые мошенники похитили у клиентов российских банков почти 4 млрд рублей. Это почти на 40% больше показателя за второй квартал. При этом количество краж также увеличилось на 8,8%, до 229,7 тыс. случаев.