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Мошенники придумали новую схему обмана россиян со «службой безопасности банка»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил о новой схеме обмана россиян со  «службой безопасности банка». Мошенники сообщают жертвам об оформлении кредита и присылают фотографию заполненного заявления с персональными данными и поддельной подписью.

Мошенники придумали новую схему обмана россиян со «службой безопасности банка»

В такой момент, по словам специалиста, у людей отключается «критическое мышление отключается», передает агентство «Прайм». 

Такие «доказательства» часто убеждают будущих потерпевших — и они спешно соглашаются помочь установить истину. И, следуя инструкциям аферистов, переводят накопленные за годы денежные средства на «безопасный» счет, — добавил Соловьев. 

Юрист подчеркнул, что работники банков и правоохранительных органов никогда не присылают документы. Соловьев также добавил, что злоумышленники практикуют такую схему в центральных регионах России, Поволжье, в ДФО и Сибири.

 В июле-сентябре финансовые мошенники похитили у клиентов российских банков почти 4 млрд рублей. Это почти на 40% больше показателя за второй квартал. При этом количество краж также увеличилось на 8,8%, до 229,7 тыс. случаев. 

Фото на обложке: ronstik / Shutterstock

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