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Финансовые пирамиды переориентировались на криптовалюты, чтобы избегать ответственности — ЦБ

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

По данным Центрального банка (ЦБ), многие финансовые пирамиды переориентировались на платежи в криптовалюте. Манипуляции на криптовалютном рынке не расследуются, что позволяет им избежать ответственности, заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Финансовые пирамиды переориентировались на криптовалюты, чтобы избегать ответственности — ЦБ

«Сейчас многие пирамиды, стремясь избежать дополнительно ответственности, как раз принимают деньги исключительно через криптовалюту, вложения в пирамиды принимаются через криптовалюту, а не через фиатные деньги», — передает ТАСС слова Ляха.

По его словам, одна из опасностей криптовалюты кроется в простате манипулирования ею.

Подобные действия с криптовалютами остаются безнаказанными, поскольку рынок криптовалют не регулируется, а манипуляции на нем не расследуют, отметил Лях. «На территории России нет криптовалютных бирж, то, что люди торгуют, — они торгуют за рубежом. Тут тоже надо понимать, что опасность этих действий высока», — добавил он.

16 декабря 2021 года стало известно, что ЦБ намерен добиться полного запрета инвестиций в криптоактивы в России. На фоне растущего числа криптовалютных операций россиян, регулятор видит риски для финансовой стабильности. 

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Фото на обложке: Ruslan Ivantsov / Shutterstock

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