Финансовые пирамиды переориентировались на криптовалюты, чтобы избегать ответственности — ЦБ

По данным Центрального банка (ЦБ), многие финансовые пирамиды переориентировались на платежи в криптовалюте. Манипуляции на криптовалютном рынке не расследуются, что позволяет им избежать ответственности, заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

«Сейчас многие пирамиды, стремясь избежать дополнительно ответственности, как раз принимают деньги исключительно через криптовалюту, вложения в пирамиды принимаются через криптовалюту, а не через фиатные деньги», — передает ТАСС слова Ляха.

По его словам, одна из опасностей криптовалюты кроется в простате манипулирования ею.

Подобные действия с криптовалютами остаются безнаказанными, поскольку рынок криптовалют не регулируется, а манипуляции на нем не расследуют, отметил Лях. «На территории России нет криптовалютных бирж, то, что люди торгуют, — они торгуют за рубежом. Тут тоже надо понимать, что опасность этих действий высока», — добавил он.

16 декабря 2021 года стало известно, что ЦБ намерен добиться полного запрета инвестиций в криптоактивы в России. На фоне растущего числа криптовалютных операций россиян, регулятор видит риски для финансовой стабильности.

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