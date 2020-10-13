Сервис управленческого учета «Финансист» привлек 37 млн рублей от бизнес-ангелов

Компания «Финансист» , комплексная система для финансового планирования, формирования управленческой отчетности и визуализации данных, привлекла 37 млн рублей от пяти бизнес-ангелов. Об этом Rusbase рассказал представитель сервиса.

Инвесторами компании стали создатель Dendy и член совета директоров Сinemood Виктор Cавюк, предприниматель и бизнес-ангел Павел Орлов, партнер одной из аудиторских компаний «большой четверки» в России Михаил Баженов, инвестор и эксперт в области разработки ПО Александр Cоколов и вице-президент банка «Санкт-Петербург», основатель Fantasy Invest, венчурный инвестор Михаил Гаврилов.

Оценку компании и другие детали сделки стороны не раскрывают.

Привлеченные средства компания направит на масштабирование продаж и развитие партнерской сети в России, а также на расширение функционала сервиса и выход на зарубежные рынки.

По словам основателя и гендиректора «Финансиста» Станислава Кутузова, стартап намерен предложить рынку новое решение в сфере предиктивного анализа.

Текущая разработка «Финансиста» способна за 5 минут интегрироваться с разными учетными системами (например 1С) и в режиме реального времени строить отчетность по одной или группе компаний.

Онлайн-сервис рассчитан на собственников среднего бизнеса (с оборотом от 120 млн рублей), для начала работы с ним не требуется дополнительная инфраструктура и ресурс разработчиков.

На сегодняшний день в сервисе зарегистрировано более 10 тысяч пользователей, среди клиентов — радио «Шансон», iFarm, дилерский центр Nissan.

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