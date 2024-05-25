Bloomberg: Великобритания столкнулась с труднейшим за 70 лет финансовым кризисом

В настоящее время Великобритания испытывает колоссальные финансовые проблемы, сложнее которых не было с 1950-х годов.

Об этом в интервью Bloomberg заявил директор Institute for Fiscal Studies (IFS) Пол Джонсон. Эксперт говорит, что политические партии королевства перед выборами в местный парламент должны быть честными при обсуждении болезненных финансовых решений, с которыми придется работать обновленному правительству.

«С деньгами туго. Государственные службы работают со скрипом, налоги находятся на исторически высоком уровне, и обе партии ограничены своими конкретными обещаниями сократить долг», — говорит он.

По его словам, ничего более сложного в финансовом плане у Великобритании не было в последние 70 лет. Он также заявил, что решить проблемы можно, для этого есть три пути.

Он считает, что либо необходимо резко сокращать расходы, либо повышать налоги до максимума за последние 80 лет. Есть еще вариант — наращивать долг. Специалист говорит, необходимо устроить открытые дебаты по этим опциям, но политики «неохотно расскажут нам, какой из этих вариантов они бы выбрали».

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