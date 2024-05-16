В Великобритании меняются правила ведения бизнеса: что стоит знать предпринимателям из России

Федор Панкратов, руководитель иммиграционной фирмы Goldman Solutions, рассказал, какие изменения затронут россиян, а также о последних тенденциях в бизнес-иммиграции и ведении бизнеса в Великобритании.

Основная цель реформ заключается в повышении прозрачности и точности информации в реестрах, а также в усилении контроля за деятельностью корпораций на всех этапах их функционирования, начиная с момента регистрации и до представления финансовой отчетности. Данные преобразования затронут иностранных директоров и учредителей компаний, в том числе из России и стран СНГ.

Британская регистрационная палата внедряет обширные изменения, направленные на улучшение процедур учреждения и отчетности компаний в Соединенном Королевстве.

Ключевые реформы корпоративного законодательства 2024

Закон об экономической преступности и корпоративной прозрачности (Economic Crime and Corporate Transparency Act) Великобритании подразумевает важные изменения в области корпоративного законодательства. Данные изменения включают:

Увеличение некоторых пошлин на регистрацию и ведение бизнеса, начиная с 1 мая 2024 года. Так, стоимость регистрации бизнеса теперь будет начинаться от 50 фунтов стерлингов (примерно 6 000 рублей) вместо 12 фунтов стерлингов.

Дополнительные проверки достоверности информации, предоставленной учредителями компаний в британскую Регистрационную палату Companies House. Например, информации, касающейся личности учредителя, адреса директора компании.

Теперь у Регистрационной палаты будет больше полномочий на запрос и оспаривание информации, которая кажется неверной или несовместимой с уже имеющимися данными. Палата получит право быстрее удалять из реестра компаний информацию, если сочтет ее неточной, неполной, ложной или мошеннической.

В планы Регистрационной палаты входит внедрение нового процесса идентификации личности учредителей и директоров компаний. Данный процесс будет включать два основных пути верификации: напрямую через Реестр компаний (Companies House) или через Авторизованного корпоративного сервис-провайдера (ACSP).

Верификация напрямую через Реестр компаний будет осуществляться через цифровой сервис, который связывает человека с его основным документом удостоверения личности, таким как паспорт или водительское удостоверение.

Регистрация через ACSP будет включать взаимодействие с уполномоченным правительством посредником, таким как бухгалтер, юридический консультант или агент по регистрации компаний.

Если компания вовремя не отреагирует на официальный запрос палаты о предоставлении дополнительной информации по поданным учредителями сведениям, это может привести к таким последствиям, как отметка в реестре компаний о нарушении, финансовое взыскание и даже судебное разбирательство.

Запрет на использование P.O. Box (абонентского ящика) в качестве регистрационного адреса компаний. Британские компании больше не смогут использовать абонентский ящик для указания регистрационного адреса в реестре Companies House. Вместо этого они должны будут предоставить действующий регистрационный адрес с доказательством факта аренды. Например, в виде договора аренды или подтверждения оплаты аренды. Иначе Регистрационная палата может начать процесс исключения компании из реестра.

Изменения в процессе предоставления Confirmation Statement (подтверждения информации о компании). С весны 2024 года учредители компаний должны будут предоставлять адрес электронной почты для коммуникации с Регистрационной палатой.

Кроме того, в процесс подачи Confirmation Statement вводится пункт про statement of lawful purpose. Это означает, что учредители должны будут подтверждать, что они основывают свои компании в законных целях.

Остальные реформы включают изменения в процессе подачи бухгалтерской отчетности. В будущем она будет полностью цифровизирована и станет возможна только с использованием специальных программ. Другие реформы касаются обновления в процессе регистрации партнерств (limited partnerships).

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Основные иммиграционные изменения весны 2024

Существует также ряд изменений в миграционном законодательстве, о которых стоит знать российским предпринимателям, интересующимся бизнес-иммиграцией в Великобританию.

Повышение минимального порога заработной платы для визы квалифицированного работника (Skilled worker visa). Стартовая годовая заработная плата для получения визы возросла с 26 тыс. до 38 тыс. фунтов стерлингов (примерно с 3 млн до 4,5 млн рублей в год).

Лица, которые уже находятся на визе квалифицированного работника до вступления в силу новых законов, не подпадают под новые требования при смене места работы, продлении визы или при смене иммиграционного статуса в Соединенном Королевстве.

Лица, прибывающие в Великобританию по визе работника сферы здравоохранения (Health and care worker visa), а также некоторые работники образовательной сферы освобождаются от условия в отношении минимальной заработной платы, применяемого к остальным квалифицированным работникам.

Изменения в условиях визы работников здравоохранения (Health and care worker visa). Преобразования происходят и в визовом маршруте, рассчитанном на квалифицированных медицинских работников и прочих специалистов в сфере здравоохранения и социального обеспечения.

Теперь работники, занятые в сфере ухода за больными и престарелыми, не смогут перевозить членов семей в Великобританию по своим визам. Однако те, кто уже проживает в стране по визе Health and care worker, сохранят право на пребывание со своими родными. Им будет разрешено менять работодателя и получать постоянное место жительства.

Упразднение процесса обновления Спонсорских лицензий (Sponsor licences). Спонсорские лицензии необходимы предпринимателям, чтобы нанимать в Великобритании сотрудников из-за рубежа.

С апреля 2024 года работодателям больше не нужно подавать заявление на продление лицензий. Срок действия Спонсорских лицензий будет автоматически продлен на 10 лет.

Данное изменение относится ко всем Спонсорским лицензиям со сроком истечения действия 6 апреля 2024 года и позднее, а не только к лицензиям, полученным позднее этой даты. Так как продление лицензий будет автоматическим, работодателям не придется предпринимать какие-либо дополнительные действия.

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По каким визам российские предприниматели теперь могут открыть бизнес в Великобритании

Для тех, кто хочет переехать в Великобританию и вести бизнес, главной бизнес-визой по-прежнему остается виза Innovator Founder. Важно знать, что подход административных учреждений к рассмотрению заявок сейчас становится строже, и для получения визы рекомендуется демонстрировать наличие инвестиционных средств, а также тщательно прорабатывать бизнес-идею на соответствие иммиграционным условиям.

Альтернативным миграционным маршрутом для предпринимателей является Global Talent Visa. Стоит учитывать, что она подходит только для предпринимателей, чей бизнес строится вокруг собственного IT-продукта, но не за счет аутсорса.

Предпринимателям желательно заручиться помощью британских юристов, чтобы выбрать наиболее подходящий маршрут и сформировать корректный пакет документов на подачу.

Как предпринимателям доказать, что их бизнес инновационный? Стоит изучить инструкцию британского МВД (Home Office) для учреждений, отвечающих за одобрение бизнес-идей. Заявителю на визу необходимо продемонстрировать, что у него есть подлинный, оригинальный бизнес-план, который отвечает новым или существующим потребностям рынка и создает конкурентное преимущество.

При оценке соответствия заявки инновационному требованию ожидается, что заявитель учтет следующие принципы:

Бизнес-предложение должно демонстрировать ясное и убедительное уникальное преимущество бизнеса на рынке. Концепция инноваций в бизнесе должна демонстрировать бизнес-предложение, которое не легко воспроизводимо другими и может продемонстрировать разумные барьеры для входа на рынок. Элемент инноваций должен быть ключевым для успеха бизнеса и разрабатываться внутри бизнеса.

Несмотря на большое количество нововведений и осложнение некоторых аспектов иммиграционного законодательства, Великобритания по-прежнему остается открытой талантливым предпринимателям из России и СНГ с инновационными идеями.

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