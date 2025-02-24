Британия ввела санкции против авиакомпании S7 и ее основателя
Власти Великобритании ввели санкции против авиакомпании S7 Airlines и ее основателя Владислава Филева, говорится в пресс-релизе на сайте правительства страны. Всего в санкционный список попали свыше 60 физлиц и компаний.
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Филев оказался в перечне «ключевых лиц российской промышленности» — в него входят лица и организации, вовлеченные в один или несколько секторов, имеющих стратегическое значение для правительства России. В этом же списке оказалась сама S7.
Кого еще коснулись санкции? Кроме Филева и S7, в новый санкционный список попали экс-глава «Роснефти» Эдуард Худайнатов, бизнесмены Роман Троценко, Павел Морозов, Игорь Ким, сенатор Арсен Каноков, замглавы МЧС Денис Попов и другие физлица и компании.
На сайте британского правительства сказано, что новый пакет санкций стал крупнейшим из введенных страной с момента начала военной операции на Украине в 2022 году. Власти Великобритании считают, что новые ограничения помогут сократить деньги, идущие на военный конфликт.
- Ранее, 24 февраля, Евросоюз объявил о новых санкциях против России, в частности отключении от платежной системы SWIFT еще 13 российских банков. Это коснулось, в частности, «Ак Барс Банка», «Уралсиба», «Точки», «Национального резервного банка» и «Росэксимбанка».
- Кроме того, ЕС расширил список продукции, запрещенной для экспорта в Россию. Под ограничения попали контроллеры для видеоигр — по мнению европейских чиновников, они используются для управления беспилотниками. Ранее речь шла о запрете игровых консолей PlayStation и Xbox.
Фото на обложке: aviation-images.com / Universal Images Group / Getty Images
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