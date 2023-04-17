Великобритания запускает новую бизнес-визу. Кому она подойдет и как ее получить?

Перевезти компанию в Соединенное Королевство или запустить в стране новый проект теперь можно по визе основателя-инноватора Innovator Founder Visa, которая действует с 13 апреля. О том, кому подойдет эта виза и как ее получить, рассказал Федор Панкратов, основатель иммиграционной фирмы Goldman Solutions.

Кому подойдет виза и какие возможности она предоставляет

Виза основателя-инноватора придет на смену визе инноватора — в отличие от предшественницы, она не будет требовать предоставления доказательств наличия средств для инвестиций. Условия этой визы разрешат работать по найму параллельно с ведением бизнеса.

Таким образом, виза подойдет широкому кругу заявителей с инновационной идеей собственного проекта.

Виза позволяет:

Получить статус ПМЖ спустя три года постоянного проживания в стране, а получение ПМЖ — подавать на британское гражданство. Проходить обучение и получать образование. Релоцировать в Великобританию свою семью. Это значит, что вы можете перевезти детей до 18 лет и партнера. Запустить свой проект на новом рынке, не рискуя финансовой стабильностью — и разрешает параллельно работать на другие компании (например, можно устроиться работать на полную ставку и параллельно развивать свой проект). Подаваться коллективно. Подавать на визу может как соло-учредитель, так и команда (группа сооснователей бизнеса). Релоцировать персонал. Обладатель визы может инициировать переезд сотрудников в Великобританию, оформив Спонсорскую Лицензию (Sponsor Licence) на зарегистрированную в Великобритании фирму. Лицензия дает возможность нанимать сотрудников из-за рубежа на визы квалифицированного работника (Skilled Worker Visa).

Как получить визу

Процесс получения визы состоит из трех этапов:

Выбор подходящей идеи, написание бизнес-плана, маркетингового исследования и финансового плана

Если вы занимаетесь подготовкой документов с нуля, рекомендуем закладывать на этот процесс от четырех до восьми недель.

Получение одобрения идеи проекта (endorsement)

Одобрение запрашивается у специального одобряющего учреждения (endorsing body), утвержденного британским МВД (Home Office). Выбор подходящих учреждений, подача заявки и коммуникация с учреждениями как правило занимают от двух до пяти недель.

Подача документов на визу

Когда одобрение получено, можно заполнять заявление на визу и приступать к подаче.

Обычно это занимает один-два дня. Срок ожидания рассмотрения заявления в данный момент составляет от трех до восьми недель.

Ключевые условия для получения визы

Бизнес идея заявителя должна отвечать трем критериям.

1. Инновационность

Инновационность подтверждается на основе бизнес-плана, который демонстрирует, каким образом бизнес идея отвечает спросу и тенденциям рынка и имеет конкурентное преимущество по сравнению с уже существующими проектами.

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2. Жизнеспособность

Жизнеспособность можно доказать на основе реалистичных финансовых прогнозов. Кроме того, ее можно доказать, продемонстрировав, что заявитель обладает:

релевантным опытом,

навыками,

знаниями о рынке для успешного развития своего бизнеса (и/или развивает их).

3. Масштабируемость

Масштабируемость можно доказать, продемонстрировав потенциал создания рабочих мест в стране и роста на внутреннем и международном рынках.

Заявитель должен владеть английским языком на уровне B2 и выше по шкале CEFR.

Подтвердить владение языком можно, удовлетворив одно из следующих требований:

Сдав один из экзаменов из списка (например, IELTS). Предоставив диплом о высшем образовании, в котором будет указано, что обучение проходило на английском языке. Если вы получали образование вне Великобритании, необходимо подтвердить, что ваша академическая степень эквивалентна британской степени бакалавра, магистра или доктора наук. Сделать это можно, обратившись в организацию Ecctis. Окончив старшую школу в Великобритании. Имея национальность одной из англоязычных стран.

Заявитель должен предоставить подтверждение наличия достаточной суммы на первое время проживания в Великобритании (минимум 1,270 фунтов стерлингов).

Данная сумма должна находиться на счете в течение минимум 28 дней, предшествующих подаче заявления на визу. Для семейной релокации понадобится дополнительный бюджет:

285 фунтов стерлингов за партнера,

315 фунтов стерлингов за ребенка,

200 фунтов стерлингов за каждого дополнительного ребенка.

Это подтверждение может не потребоваться, если заявитель уже является визовым резидентом Великобритании.

Заявитель должен оплатить иммиграционный сбор за медицинское обслуживание (IHS fee).

Он включает:

624 фунта за каждый год (1,872 за три года действия визы) за каждого аппликанта 18 лет и старше;

470 фунтов за каждый год (1,410 за три года действия визы) за ребенка.

Популярные направления для запуска проектов среди россиян на британском рынке — Digital Tech в сфере финансов, образования, криптовалюты, NFT и искусственного интеллекта.

Стоит иметь в виду, что образовательные проекты (EdTech) имеют меньший шанс получить одобрение, чем другие сферы.

До настоящего времени большим спросом среди россиян пользовалась британская виза Глобального Таланта, однако в конце января организация Tech Nation, уполномоченная оценивать заявки кандидатов на визу, объявила о своем закрытии, что посеяло панику среди желающих воспользоваться этим маршрутом.

29 марта Tech Nation выпустила еще одно заявление о том, что находится в переговорах с британским МВД о будущем визы таланта. Пока что перспективы визы Глобального Таланта остаются неопределенными.

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Тем временем британские эксперты прогнозируют положительное влияние визы Innovator Founder на популярность Соединенного Королевства как привлекательной страны для иммиграции.

Виза сделает Великобританию еще более интересным и доступным направлением для иммигрантов-профессионалов и предпринимателей.

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney