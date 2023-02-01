Одобряющая заявки на визу Global Talent в Великобритании Tech Nation объявила о своем закрытии

Организация Tech Nation, уполномоченная оценивать заявки кандидатов на британскую визу Global Talent, объявила о своем закрытии с 31 марта 2023 года. Об этом сообщается на сайте Tech Nation.
Опрошенные RB.RU эксперты считают, что это может повлиять на бизнес компаний, которые помогают делать визы в Великобританию.
Причины этого решения — отзыв Департаментом цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта (DCMS) гранта на финансирование компании. Он предоставлялся Tech Nation около 10 лет подряд. «Без этого финансирования деятельность Tech Nation нежизнеспособна на самостоятельной основе», — говорится в сообщении организации.
Одним из направлений деятельности Tech Nation была совместная с Министерством внутренних дел Великобритании реализация программы Global Talent Visa. По ней соискатели с опытом в цифровых технологиях могли получить визу талантов в UK.
По данным TechMonitor, в связи с заявлением компании министерство сообщило, что сотрудничает с Tech Nation для реализации программы в краткосрочной перспективе (до 31 марта 2023 года) и что изучает шаги по налаживанию работы цифровой части программы Global Talent Visa в долгосрочной перспективе.
«Закрытие Tech Nation может повлиять на бизнес компаний, которые помогают делать визы в Великобританию, как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Скорее всего, полномочия по оценке заявок кандидатов на визы с опытом в области цифровых технологий будут предоставлены иной компании, обладающей соответствующей экспертизой, вывод об этом можно сделать из пресс-релиза МВД», — сообщил RB.RU специалист юридической компании «Интерцессия» Кирилл Стус.
По словам Стуса, два вопроса остаются нерешенными — как скоро произойдет избрание новой уполномоченной организации, а также кто это будет. «Возникает вопрос, смогут ли компании, которые помогают делать визы в Великобританию по программе Global Talent Visa, выстроить партнерские отношения с уполномоченным лицом или нет», — добавил эксперт.
Различные типы виз в Великобританию предпринимателям помогают делать, в частности, Immigram, Go for Travel, London Visa.
Фото на обложке: Unsplash
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