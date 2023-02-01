Организация Tech Nation, уполномоченная оценивать заявки кандидатов на британскую визу Global Talent, объявила о своем закрытии с 31 марта 2023 года. Об этом сообщается на сайте Tech Nation.

Опрошенные RB.RU эксперты считают, что это может повлиять на бизнес компаний, которые помогают делать визы в Великобританию.

Одобряющая заявки на визу Global Talent в Великобритании Tech Nation объявила о своем закрытии