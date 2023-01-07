О том, почему Великобритания лучше других европейских стран подходит для развития бизнеса, рассказывает Дмитрий Калинов, СЕО imprv.io, — с 2019 года он развивает несколько стартапов в государствах ЕС.

Почему Великобритания — по-прежнему идеальное место для создания и развития стартапа?

В рейтинге The Global Startup Ecosystem Index Королевство стабильно занимает второе место. 49% наиболее быстрорастущих стартапов страны имеют по крайней мере одного соучредителя-иммигранта — среди британских единорогов этот показатель близок к 65%.

Десять лет назад, в 2012-м году, StartUp Britain насчитал 484 224 зарегистрированных стартапа. За 2021 год в Великобритании возникло уже 810 316 новых компаний — это примерно 2 220 в день. Каждые две минуты — плюс три новых стартапа.

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С 24 февраля 2022 года попасть на территорию многих стран Евросоюза для россиян стало значительно сложнее. Но правила въезда в Великобританию не изменились, рассмотрение документов и выдача виз происходит в прежнем порядке, без ограничений.

На сегодняшний день граждане РФ и Республики Беларусь могут получить британскую визу любого типа.

Краткий обзор текущей ситуации

За три квартала 2022-го общее финансирование венчурного капитала, привлеченное британскими стартапами, составило $19,6 млрд. При этом Великобритания бьет не только собственные рекорды, но и покоряет мировые рейтинги.

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В рейтинге The Global Startup Ecosystem Index, оценивающем удобство экосистем для стартапов, Королевство стабильно занимает второе место. Власти прилагают массу усилий, чтобы благоприятную среду для развития нового бизнеса и активно привлекают иностранных предпринимателей в местную экосистему.

И у них это действительно получается: 49% наиболее быстрорастущих стартапов страны имеют по крайней мере одного соучредителя-иммигранта. Среди британских единорогов этот показатель близок к 65% — у 9 из 14 компаний есть по крайней мере один иностранный соучредитель.

VC и источники финансирования

Великобритания занимает первое место среди стран ЕС и второе в мире по объему инвестиций в стартапы в 2022 году, уступая лишь США, при этом впервые опередив Индию и Китай.

Инвестиции в британские стартапы достигли рекордного уровня: в первом квартале 2022-го они привлекли $11,3 млрд — для сравнения, год назад эта сумма равнялась $7,9 млрд. За 2021 год получили уже $41,2 млрд инвестиционного капитала, притом 60% всего финансирования компаний в Лондоне за прошедший год поступало в виде раундов на сумму $100 млн и выше.

Но и это еще не все: в стране зарегистрировано 122 единорога — больше, чем в других государствах Европы.

Опережают Королевство по этому показателю только США и Китай. Еще 248 компании рассматриваются как «имеющие потенциал» для достижения этого статуса.

В 2021 году стартапы и расширения в Великобритании в целом привлекли £29,4 млрд инвестиций. Это вдвое больше, чем в Германии (£14,7 млрд), и в три раза больше, чем во Франции (£9,7 млрд).

Если говорить конкретно об инвестициях в технологии, то Великобритания получила треть от общей суммы в £89,5 млрд, поступивших в европейскую технологическую экосистему в 2021 году.

В результате сравнительно высокого уровня инвестиций в Великобритании в 2021 году 25 компаний получили статус единорога, а еще четыре фирмы получили этот статус в первом полугодии 2022 года, включая финтех-фирму GoCardless и компанию EdTech Multiverse.

В недавнем отчете манчестерской венчурной компании Praetura Ventures говорится, что если бы предприятия на Севере получали финансирование, равное их лондонским коллегам, ВВП Великобритании мог бы увеличиться на £92 млрд.

35% всех созданных в Великобритании бизнес-единорогов и столько же «футуркорнов» базируются за пределами Лондона. И это может говорить о том, что рост региональных инвестиций в технологии и венчурный капитал, вероятно, продолжится в ближайшие годы.

На какие венчурные фонды обратить внимание

Business Growth Fund (BGF)

Основан в 2011 году.

Инвестирует в стартапы на стадиях от Seed до Series B, занимающиеся eCommerce, медициной, медиа и технологиями.

Размер инвестиций £2–£15 млн.

Это наиболее активный и влиятельный инвестор в малый и средний бизнес в Великобритании: за время существования фонда поддержку получили более 400 стартапов. Дает доступ к международной сети предпринимателей и отраслевых специалистов.

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Downing Ventures

Существует с 1986 года.

Фокусируется на стартапах средней стадии (Seed, Series A — Series B), работающих в сферах Deeptech и Edutech, а также big data и eCommerce.

Размер инвестиций от £500 тыс. до £5 млн.

Особенное внимание уделяет стартапам, связанным со здравоохранения. Сотрудничает с другими фондами и акселераторами.

Forward Partners

Дата основания — 2013 год.

Инвестирует в перспективные стартапы на ранних стадиях (Pre-Seed и Seed). Основной интерес — стартапы, ведущие деятельность в секторах прикладного искусственного интеллекта, электронной коммерции и развития маркетплейсов.

Размер инвестиций £200 тыс. — £2 млн.

За время своего существования фонд поддержал более 60 начинающих стартапов и привлек £2,8 млрд инвестиций.

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Playfair Capital

Создан в 2013 году.

Поддерживает стартапы на разных стадиях (Pre-Seed and Seed, Series A и Series B). Фокусируется на Big Data, eCommerce и медицине. Помогает фаундерам с обучением управлению компанией и подбором команды.

Размер инвестиций £100-500 тыс.

Есть еще несколько десятков основных игроков:

в SaaS активно инвестируют Seedcamp, Notion Capital и Episode 1.

активно инвестируют Seedcamp, Notion Capital и Episode 1. FinTech , который всегда был развит в Великобритании, будет особенно интересен для MMC Ventures, Hoxton Ventures, Ascension Ventures Limited, Entrepreneur First, Point Nine Capital, Passion Capital и Local Globe.

, который всегда был развит в Великобритании, будет особенно интересен для MMC Ventures, Hoxton Ventures, Ascension Ventures Limited, Entrepreneur First, Point Nine Capital, Passion Capital и Local Globe. Albion VC, Playfair Capital, Business Growth Fund, Maven Capital Partners, Molten Ventures, Octopus VC, Index Ventures, SFC Capital и Amadeus Capital Partners инвестируют во множество вертикалей — от Insurtech и eCommerce до HealthTech и DeepTech.

Список основных фондов можно найти по ссылке

Разумеется, в Лондоне есть представительства большинства фондов из США, так как при одних и тех же инвестициях Runway европейского предприятия будет минимум в два раза больше, нежели у американского аналога.

И еще пара немаловажных тенденций, которые делают Объединенное Королевство привлекательнее для начинающих предпринимателей:

отток венчурного капитала из Кремниевой долины в Европу. Аналитические данные подтверждают, что второй после внутреннего объем финансирования британских компаний поступает из Северной Америки. А на третьем месте располагаются азиатские инвесторы, и их заинтересованность в британских стартапах можно назвать еще одним актуальным наблюдением.

Рекомендации стартап-акселераторов

В стране много организаций, помогающих начинающим предпринимателям прокачаться. Среди всех хабов и акселераторов, расположенных в Лондоне, стоит отметить такие.

Connect Ventures

Основан в 2011 году. Инвестирует в лучшие продуктовые компании Европы на стадии Seed. В основном фокусируется на предприятиях из:

потребительского сектора,

сферы здравоохранения,

финтех,

SaaS.

Breed Reply

Интересуется технологиями и инновациями интернета вещей, оказывает активную поддержку на ранней стадии компаниям, сосредоточенным на разработках такого рода.

Однако финансовыми вложениями не ограничиваются: характерная особенность подхода — в первый год предоставляют выбранным стартапам услуги, позволяющие расти и укреплять позиции на рынке.

Campus London

Один из ведущих технологических хабов, созданных Google и базирующийся в Лондоне. Главный плюс организации — доступ ко всем ресурсам глобальной корпорации.

компания поддерживает инклюзивные сообщества,

предлагает различные программы и широкую сеть контактов, которая помогает стартапам быстро развиваться и масштабироваться.

Impact Hub King’s Cross

Организация отдает предпочтение стартапам, чья деятельность имеет социальную или экологическую направленность — например, нацелена на преодоление последствий глобальных климатических изменений или борьбу с социальным неравенством.

RocketSpace

Один из самых успешных коворкинг-акселераторов в Лондоне. Заинтересован в предприятиях, ведущих деятельность в сфере технологий. Помогают за несколько месяцев привлечь инвестиции для развития и найти нужные контакты среди ведущих игроков в сфере.

Кроме того, в Великобритании располагаются представительства давно известных и знакомых многим акселераторов.

Techstars, Seedcamp, Wayra, Collider, Entrepreneur First — все эти организации готовы работать с иностранными предпринимателями и оказывать поддержку в получении визы.

Более подробно изучить все стартап-акселераторы и инкубаторы Лондона поможет интерактивная карта.

Какой город выбрать для переезда

Рассмотрим наиболее популярные и перспективные варианты — именно эти три британских города входят в список 20 лучших европейских центров для инвестиций в стартапы в 2022 году.

1. Лондон

По праву называется европейской стартап-столицей. В настоящее время один из лучших технологических центров в мире. В 2021 году стоимость лондонских стартапов в результате IPO или приобретений выросла до рекордных $88 млрд.

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Основные причины популярности:

широкий доступ к инвестициям,

существующая технологическая экосистема,

устоявшаяся история инноваций,

высококвалифицированная рабочая сила,

потребительский рынок, открытый для нового опыта и технологий.

2. Бристоль

Город является основным технологическим центром на юго-западе страны. Привлекателен за счет высококвалифицированной рабочей силы, уровню выживаемости бизнеса выше средней отметки и растущего стартап-сообщества.

Помимо бизнеса, Бристоль предлагает хорошее качество жизни, и этим особенно привлекателен для молодого поколения.

3. Оксфорд

Один из старейших и самых престижных городов обучения в мире. Предприятия в наукоемких отраслях, таких как аэрокосмическая промышленность, машиностроение и медико-биологические науки, развиваясь здесь, получают:

доступ к обширному опыту единомышленников,

развитую инфраструктуру,

возможности для сотрудничества.

Хорошо образованная база талантов в городе породила растущий технологический и творческий кластер.

Какую визу выбрать для релокации

Для начинающих предпринимателей есть три типа виз:

Start-up, Innovative, UK Tech Nation Global Talent.

Start-up visa

Рассчитана на молодых предпринимателей, которые планируют создать свой первый бизнес в Великобритании.

Срок действия: 2 года.

Пошлина — £378.

Требования

Обязательно владение языком на уровне В2, подтвержденное сертификатом IELTS.

Преимущества

Инвестиции в экономику не нужны — достаточно перспективной идеи для бизнеса.

Можно вести коммерческую деятельность самостоятельно или с деловыми партнерами.

Если развитие будет происходить в соответствии с бизнес-планом, можно подать заявку для получения визы Innovative.

Пока предприятие находится на стартовом этапе можно работать по найму.

Ограничения

UK Start-up visa не позволяет претендовать на получение вида на жительство. Остаться на ПМЖ можно только в случае, если переключиться на другой тип визы — рабочую, Innovator visa или Global Talent visa.

Обладатели не получают пособий и налоговых льгот от государства.

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Innovator visa

Для опытных предпринимателей, планирующих открыть новый бизнес в Великобритании.

Срок действия: 3 года.

Пошлина — £1036.

Требования

Обязательно владение языком на уровне В2, подтвержденное сертификатом IELTS.

Необходимо предоставить бизнес-план, доказывающий инновационность, новизну и жизнеспособность идеи.

Нужно иметь не менее £50 тыс. для будущих инвестиций в ваш британский бизнес либо доказать, что вы уже инвестировали эту сумму в предпринимательскую деятельность на территории страны.

Преимущества

можно создавать одно или несколько предприятий,

покидать пределы страны.

претендовать на получение права на ПМЖ через три года, если развитие бизнеса будет опережать планируемые темпы.

Ограничения

Работать где-либо еще, кроме собственной организации, запрещено.

Обладатели не получают льгот от государства.

UK Tech Nation Global Talent visa

Рассчитана на тех, кто считается профессионалом в области гуманитарных наук, искусства и культуры, науки и техники, а также цифровых технологий (Exceptional Talent). Кроме того, получить ее могут те, кто обладает высоким потенциалом для достижений (Exceptional Promise).

Еще одно основание для подачи заявки — полученная престижная награда. Какая именно, можно узнать здесь.

Срок действия — 5 лет.

Пошлина — £623 + надбавка за медстраховку £624 / год.

Требования

Необходимо предоставить одобрение от утверждающего органа в качестве доказательства уже заслуженных или потенциальных достижений, и у каждой организации свой набор критериев для выдачи подтверждения.

Преимущества

Отсутствие требований в отношении объема работы или плановых показателей развития.

Право на работу без ограничений (включая самозанятость и волонтерскую деятельность).

Не требуется приглашение от работодателя, бизнес-идея или подтверждение наличия средств на счетах.

Право на обучение, но без привлечения средств от государства.

Право на ILR через пять лет для Exceptional Promise и через три — для Exceptional Talent.

На данный момент рассмотрение документов занимает около шести недель — летом срок был две-три недели. Перспективные кандидаты уровня Forbes 30 under 30 могут уложиться в одну-две недели.

Благодаря ECB05 граждане, получившие статус Global Talent, могут подать документы на визу в любом государстве, а не только в стране резиденции.

Как выбрать оптимальный юридический статус для стартапа

На начальных этапах лучше отдать предпочтение наиболее простым формам организации.

это влечет меньшие риски, позволяет избежать большой налоговой нагрузки.

Сменить статус можно будет позднее, когда появится больше уверенности в бизнесе, он станет прибыльнее, масштабнее и стабильнее.

Индивидуальный предприниматель (sole trader)

Преимущества

самый простой процесс подачи документов;

низкая стоимость регистрации;

всю прибыль от ведения бизнеса получает основатель.

Отличный вариант для тех, кто только начинает предпринимательскую деятельность, и владельцев малого бизнеса.

Недостатки

вся ответственность за предприятие лежит на владельце: если в результате деятельности возникнут серьезные долги или начнется судебный процесс, покрывать эти расходы придется из личных сбережений или путем продажи имущества;

прибыль от коммерческой деятельности будет считаться личным доходом, если за год вы заработаете больше £85 тыс., — придется заплатить налог на добавленную стоимость.

Товарищество (partnership)

Оптимальный формат для семейных предприятий или ведения дела с друзьями.

Преимущества

возможность разделить ответственность — если вы в течение какого-то времени не сможете работать, предприятие сможет и дальше осуществлять свою деятельность.

Недостатки

ответственность за бизнес лежит на всех участниках предприятия;

прибыль считается личным доходом, а если суммы будут значительные — придется заплатить довольно ощутимые налоги.

Общество с ограниченной ответственностью (limited company)

Самый серьезный вариант из всех перечисленных, больше для среднего и крупного бизнеса.

ООО внушают больше доверия, поэтому кредитные организации с большей охотой предоставляют займы таким компаниям.

Преимущества

это уже полноценное юрлицо, поэтому нет рисков для имущества и сбережений основателя;

подоходный налог составляет 20%, при этом не имеет значения, каков доход предприятия.

Недостатки

высокая стоимость регистрации;

необходимость самостоятельно отчитываться в налоговые органы — поскольку это процесс довольно сложный, с большой долей вероятности потребуется участие квалифицированного бухгалтера.

Налогообложение

Раньше ставка налога на прибыль фиксировалась на уровне 19%. Однако с апреля 2023 размер подоходного налога планируют увеличить до 25%. Правда, эти изменения не коснутся предприятий малого бизнеса с прибылью менее £50 тыс.

Всего существует две ключевых схемы налогообложения.

The Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS) — для начинающих предпринимателей

The Enterprise Investment Scheme (EIS) — для более зрелых стартапов среднего уровня

Для получения статуса The Seed Enterprise Investment Scheme ( SEIS ) компания должна вести деятельность не больше двух лет, число сотрудников не должно превышать 25 человек, а сумма активов — £200 тыс.

The Enterprise Investment Scheme (EIS) предназначена для частных предприятий с численностью сотрудников до 250 человек и капиталом до £15 млн.

Этот вариант отличается щедрыми налоговыми льготами:

до 30% скидки на подоходный налог, отсутствие налога на прирост капитала, компенсация убытков бизнеса за счет дохода из других источников.

Заявление на получение любого из статусов подается после четырех месяцев ведения бизнеса. Заявку рассматривают шесть-восемь недель.

Подведем итог: почему Великобритания — это прекрасно?

Великобритания зарекомендовала себя на мировом уровне в плане условий для создания бизнеса и комфорта его развития.

Большой выбор направлений деятельности,

наличие нескольких бизнес-агломераций,

активный интерес инвесторов,

наличие множества венчурных фондов и стартап-акселераторов.

Все это делает страну идеальным вариантом для создания стартапа.

Изначально может показаться, что страна плохо подходит для стартапов ранней стадии. Но даже при том, что стоимость жизни здесь выше примерно на 20%, чем в Париже или Амстердаме, возможностей развития даже для начинающих предпринимателей великое множество.

Экосистема дает намного больше преференций, чем забирает страна в виде стоимости проживания или сapital gains tax, а операционные расходы на юридическое сопровождение или бухгалтерию будут ниже, чем во Франции и Германии.

Фото на обложке: Unsplash / Jamie Davies