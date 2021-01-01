Налоги, льготы, вознаграждения: какие законы и программы для бизнеса вступили в силу 1 января

C 1 января 2021 года в России вступил в силу закон о снижении ставки страховых взносов и налога на прибыль для IT-компаний. Одновременно для пополнения бюджета повысился акциз на табачную продукцию. Помимо этого, дополнительные доходы в казну должен принести налог на проценты по банковским вкладам выше 1 млн рублей и повышение ставки НДФЛ до 15% для граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. Об этих и других изменениях читайте в материале Rusbase.

Налоговый маневр в IT отрасли

С 1 января 2021 года в России вступает в силу закон о проведении налогового манёвра в IT-отрасли. Документ подразумевает снижение ставки страховых взносов для компаний технологического сектора с 14 до 7,6% и ставки налога на прибыль — с 20 до 3%.

Действие льготы станет бессрочным. Для её получения доля в выручке предприятия от реализации услуг по разработке и адаптации программного обеспечения должна составлять не менее 90%. При этом в штате организации должно быть семь или более сотрудников. Подробнее об инициативе читайте в материале Rusbase.

Бюджетное наполнение

Для бюджетной балансировки правительство разработало проект налоговых законов, который позволит обеспечить наполнение казны. В частности, с 1 января 2021 года налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) увеличен в 3,5 раза для металлургов и производителей удобрений.

Помимо этого, с 1 января повышен акциз на табачную продукцию на 20%. Теперь ставка акциза на сигареты и папиросы составляет 2359 рублей за 1 тыс. штук, а на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку.

Вопрос доходов

Также с 1 января 2021 года в России вступает в силу закон об увеличении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% для граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. Как ожидается, за счёт действия инициативы в течение следующих трёх лет бюджет страны получит дополнительно 193 млрд рублей. По поручению Владимира Путина, вырученные деньги пойдут на лечение детей с тяжёлыми заболеваниями.

Повышенным налогом в 15% будут облагать только ту часть дохода, которая превышает 5 млн рублей в год. При этом для заработка в размере 5 млн рублей ставка по-прежнему останется на уровне 13%.

Более того, повышенный налог не будут взимать с доходов от продажи личного имущества (за исключением ценных бумаг), а также со страховых выплат по договорам страхования и пенсионного обеспечения. Для этих доходов ставка НДФЛ также сохранится на уровне 13%.

Также с 1 января в России начинают облагаться налогом в размере 13% доходы со вкладов и инвестиций в ценные бумаги объёмом более 1 млн рублей. При этом ставка налога будет взиматься не с депозита целиком, а с накопленных процентов если доход по ним превысит ключевую ставку ЦБ.

Вознаграждение за инновации

Новые размеры поощрения авторов за изобретение, полезную модель или промышленный образец указаны в постановлении, подписанном главой правительства России Михаилом Мишустиным, которое вступило в силу 1 января 2021 года. Изобретателю работодатели выплатят вознаграждение в размере до трёх средних зарплат.

Ранее за инновационные разработки и решения поощряли бонусом в размере одной зарплаты. Такая мера поддержки была принята в 2014 году, но потом отменена из-за пересмотра нормативных правовых актов в рамках так называемой «регуляторной гильотины».

Правила о поощрениях применяются, когда между работодателем и сотрудником не заключен соответствующий договор. В кабмине считают, что принятое решение простимулирует развитие рынка интеллектуальной собственности.

Apple стимулирует малый бизнес

Apple cогласилась снизить комиссию, действующую в App Store дл разработчиков приложений, с 30% до 15%. Новое правило действует, если объем продаж приложений на iOS для разработчика в год не превышает $1 млн.

Программа вступила в силу с 1 января 2021 года. Для участия в ней разработчики должны будут подать заявку. По данным Apple, в декабре будет выпущена дополнительная информация о процессе регистрации в программе, а также о других требованиях и сроках участия.

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