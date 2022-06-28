В Госдуме предложили отменить скидки на штрафы злостным нарушителям ПДД

Думский комитет по госстроительству предложил отменить скидки на штрафы за нарушение правил дорожного движения для их злостных нарушителей. Поправки предлагается внести в законопроект, который ужесточает наказание за управление транспортным средством после лишения прав, пишет «Коммерсантъ».

Право на скидку на штрафы за нарушение ПДД в размере 50% появилось в 2014 году. При этом есть список правонарушений, которые исключают дисконт: пьяное вождение, отказ от медосвидетельствования и другое.

Если скидка будет отменена, нарушители будут вынуждены заплатить штраф полностью: 30 тыс. рублей за управление автомобилем после лишения прав и 100 тыс. рублей за повторное такое нарушение.

По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству Ирины Панькиной, поправка связана с повышенной степенью опасности подобных правонарушений.

Согласно данным судебного департамента Верховного суда РФ, в 2021 году за вождение после лишения прав наказали 94,4 тыс. россиян — на 9% больше, чем в 2020 году. Из них 37,9 тыс. получили административный арест, 22,6 тыс. — обязательные работы, а 33,8 тыс. — штрафы на сумму более 1 млрд рублей.

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