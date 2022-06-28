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В Госдуме предложили отменить скидки на штрафы злостным нарушителям ПДД

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Думский комитет по госстроительству предложил отменить скидки на штрафы за нарушение правил дорожного движения для их злостных нарушителей. Поправки предлагается внести в законопроект, который ужесточает наказание за управление транспортным средством после лишения прав, пишет «Коммерсантъ».

В Госдуме предложили отменить скидки на штрафы злостным нарушителям ПДД

Право на скидку на штрафы за нарушение ПДД в размере 50% появилось в 2014 году. При этом есть список правонарушений, которые исключают дисконт: пьяное вождение, отказ от медосвидетельствования и другое. 

Если скидка будет отменена, нарушители будут вынуждены заплатить штраф полностью: 30 тыс. рублей за управление автомобилем после лишения прав и 100 тыс. рублей за повторное такое нарушение.

По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству Ирины Панькиной, поправка связана с повышенной степенью опасности подобных правонарушений.

Согласно данным судебного департамента Верховного суда РФ, в 2021 году за вождение после лишения прав наказали 94,4 тыс. россиян — на 9% больше, чем в 2020 году. Из них 37,9 тыс. получили административный арест, 22,6 тыс. — обязательные работы, а 33,8 тыс. — штрафы на сумму более 1 млрд рублей.

Фото на обложке: Unsplash

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