Россияне рассказали, в каком возрасте мечтают завершить карьеру

Сервис «Работа.ру» и НПФ Сбербанка выяснили, в каком возрасте жители России хотели бы завершить свою карьеру. Опрос показал, что почти треть россиян (31%) мечтают выйти пенсию до 55 лет. Об этом говорится в материалах Сбербанка.

После 55 лет хотели бы завершить карьеру 69% опрошенных.

При этом каждый пятый участник опроса настроен закончить активную работу в возрасте 60–65 лет (22% мужчин и 17% женщин). 27% россиян (вне зависимости от пола) хотели бы уйти на пенсию в возрасте 55–60 лет.

Женщины хотят завершить карьеру раньше мужчин. Перестать работать и уйти на пенсию до 55 лет хотят суммарно 39% женщин и только 23% мужчин. Лишь 17% женщин хотели бы завершить карьеру после 65 лет, среди мужчин таких 28%.

Пятая часть опрошенных (20%) уверены, что смогут себе позволить завершить карьеру раньше наступления официального пенсионного возраста, так как:

у 13% респондентов есть дополнительные источники доходов помимо зарплаты,

у 4% опрошенных достаточно накоплений, на которые можно жить не работая,

3% уверены, что в случае раннего завершения карьеры их будут содержать родственники.

При этом для большинства россиян досрочное завершение карьеры проблематично из-за отсутствия накоплений и дополнительных доходов.

Планировать собственный уход на пенсию собираются 26% россиян, хотя пока они ничего для этого не делали.

Еще 25% респондентов так или иначе готовятся к пенсии: 9% считают, что раньше перестать работать им поможет правильное воспитание детей; 8% надеются на себя и откладывают на старость; 6% респондентов купили или собираются купить недвижимость для сдачи в аренду; 2% оформили индивидуальный пенсионный план.

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