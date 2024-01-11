Власти Финляндии решили продлить режим закрытия границ с Россией еще на месяц. Об этом сообщила глава Министерства лесного и сельского хозяйства Сари Эссайя в эфире телеканала Yle.

Финляндия продлит режим закрытия границ с Россией еще на месяц