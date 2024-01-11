Финляндия продлит режим закрытия границ с Россией еще на месяц

Власти Финляндии решили продлить режим закрытия границ с Россией еще на месяц. Об этом сообщила глава Министерства лесного и сельского хозяйства Сари Эссайя в эфире телеканала Yle.
КПП на российско-финской границе власти закрыли в конце ноября из-за наплыва мигрантов. Запрет на работу погранпереходов вводился по 14 января.
Накануне финские СМИ со ссылками на источники в правительстве писали, что кабмин намерен продлить закрытие границы с Россией еще на один месяц «из-за отсутствия сведений о намерении восточного соседа отказаться от попыток организовать миграционное давление с использованием граждан третьих стран».
Ранее власти Финляндии решили закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией с 30 ноября по 14 декабря 2023 года, два КПП были вновь открыты, но из-за возобновления притока мигрантов из третьих стран граница закрылась с 15 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.
Фото на обложке: Inosensius Julio Tolo /
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